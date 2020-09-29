Андрей Клычков: ситуация с коронавирусом в Орловской области стабильная

Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 28 сентября, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел еженедельный прямой эфир в соцсетях. На повестке дня – ситуация с коронавирусом.

Глава региона подчернил, что последние четыре недели ситуация с коронавирусом в Орловской области стабильная, однако общая динамика сохраняется.

В связи с этим Андрей Клычков обратился к предпринимателям и настоятельно посоветовал не допускать к работе сотрудников, вернувшихся из отпусков из-за границы и не предоставивших справку о тестировании. По словам губернатора, это простое правило поможет уберечь организацию от закрытия на карантин.

- Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,08. Хочется отметить, что мы одни из лидирующих регионов по количеству тестов на 100 тысяч населения, - подавил Андрей Клычков.

Также глава региона прокомментировал ситуацию с заболеваемостью у школьников и дошколят. Коронавирус подтвержден у 40 детей. В детских садах выявлено 11 случаев заражения, а в одном из техникумов закрыта на карантин одна группа. В школах заболевание не выявлено. В связи с этим Андрей Клычков пояснил, что оснований для перехода на дистанционное обучение пока нет.

Что же касается готовности орловских больниц принимать пациентов с коронавирусом, то сейчас в них свободно 50,41% коечного фонда (185 коек). В настоящее время занято 613 коек. Семь человек (трое мужчин и четыре женщины) сейчас находятся на аппаратах ИВЛ в больнице Боткина и больнице Семашко.