Здесь живет детство

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Здесь неуклюжий малыш превращается в серьезного первоклашку, готового делать уверенные шаги во взрослую жизнь.

СПЛОЧЕННЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ

Детский сад № 1 в поселке Верховье ведет отсчет своей истории с 1978 года. Тогда было построено большое здание, рассчитанное почти на две сотни детей. Для районного центра сад стал первым в своем роде, где с уютом и комфортом смогли расположиться ребята, педагогический состав, персонал. Просторные групповые, большой музыкальный зал, пищеблок, собственная прачечная, территория больше 1 гектара с игровыми площадками - здесь созданы все условия для интересного, веселого и полезного времяпрепровождения.

С 2015 года возглавляет детский сад № 1 поселка Верховье Наталья Быковская, трудившаяся с 2007 года в должности заместителя заведующей. В дошкольном учреждении сложился дружный, творческий и сплоченный коллектив. Штат полностью укомплектован, и на сегодняшний день под неусыпным присмотром 24 педагогов здесь учатся дружить и любить, отличать доброе от злого, познавать себя и этот мир 196 детей. В детском саду создано две группы раннего возраста, две младших группы, три средних, старшая и три подготовительных группы.

- Коллектив у нас дружный, сплоченный, творческий. Педагоги работают в тесном контакте с младшими воспитателями и другими сотрудниками. Своими силами поддерживают порядок на территории детского сада и уют в здании детского сада, - рассказывает заведующая детским садом № 1 п. Верховье Наталья Быковская.

Высшее образование имеют 11 педагогов, получают высшее профессиональное 3 воспитателя; высшую категорию - 8 педагогов и первую квалификационную категорию - 12. Все педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации. 9 педагогов прошли курсы профессиональной переподготовки, в их числе по спе-циальности учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель. За последние годы пополнился педагогический состав молодыми кадрами.

Сотрудники детского сада регулярно принимают участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах. Неоднократно были отмечены грамотами Министерства образования, Министерства здравоохранения, региональных профильных департаментов, знаками «Почетный работник образования» и «Отличник народного просвещения».

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду происходит при активном участии, помощи и содействии родителей дошкольников.

ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА ВО ГЛАВЕ УГЛА

Особое внимание в ходе образовательного процесса уделяется развитию личности ребенка, укреплению здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Педагоги используют современные образовательные технологии: здоровьесберегающие, развивающего обучения, проектной деятельности, информационно-коммуникационные, личностно ориентированные, игровые.

Помогает в правильном и всестороннем развитии ребенка режим, который разработан в соответствии с возрастными нормами.

- Дома очень сложно соблюдать распорядок дня. А в детском саду он построен оптимально для маленького человека и способствует его физиологическому и психологическому развитию. Неотъемлемой частью гармоничного развития ребенка в режиме дня является непосредственная образовательная деятельность, - делится Наталья Сергеевна.

Большое внимание уделяется и физическим занятиям, используются разные формы двигательной активности: и утренняя гимнастика, и физминутки, и подвижные игры.

С Днем работника дошкольного образования!

Поздравляем коллектив детского сада и ветеранов-пенсионеров с наступающим праздником - Днем дошкольного работника. Желаем здоровья, благополучия и творческих успехов.

Наталья Быковская, заведующая МБДОУ«Детский сад № 1 п. Верховье».

Ольга Супонева