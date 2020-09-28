Воспитатель - проводник в жизнь

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Воспитатель - профессия трудная, но невероятно важная, ведь именно в детстве формируются основы индивидуальности. От того, насколько счастливыми были первые годы маленьких людей, зависит вся дальнейшая жизнь. Нелегкую и благородную миссию вместе с родителями выполняют люди, работающие с детьми: закладывают то зерно, которое спустя годы станет стержнем личности. Поэтому целым миром для каждого малыша становится детский сад.

ДЕТИ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ ДЕТЬМИ

Каждое утро в Мичуринский детский сад деревни Грязное Верховского района приходит четыре десятка малышей. Небольшое, но уютное помещение садика сразу наполняется жизнью. Совсем еще крох и ребят постарше в очередной раз ждет насыщенный, полный открытий день.

Заведующая дошкольным учреждением Наталья Кавыршина уже 18 лет стоит у руля детского сада. Здесь сформировался сплоченный и опытный кадровый состав: воспитатели, няни, педагоги, персонал. Есть те, кто трудится в учреждении с момента его открытия. И у каждого, начиная от руководителя, общая миссия: стать проводником в жизнь для малышей.

- Нашему детскому саду больше трех десятков лет. Многое изменилось за это время, каждое новое поколение отличается от предыдущего, меняются образовательные программы и стандарты. Но дети всегда остаются детьми. И мы стараемся вложить в них самое лучшее, - рассказывает Наталья Викторовна.

Дни у малышей проходят интересно, сад фактически становится для них вторым домом. В детском саду создана необходимая воспитанникам предметно-развивающая среда, обязательны прогулки, творческие и развивающие занятия, вкусные и полезные приемы пищи и отдых, игры, в которых ребята учатся и познают себя, окружающий мир.

Обучая детей, постоянно учатся чему-то новому и работники сада. Сотрудники регулярно принимают участие в конкурсах как районного, так и всероссийского масштаба, не боятся проявить креативный подход к образовательному процессу, неоднократно становились лауреатами профессиональных конкурсов.

ГЛАВНОЕ - ЛЮБОВЬ

Безусловно, 2020 год выдался необычным и непростым. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой несколько месяцев детские сады Орловщины были закрыты, в том числе и садик в деревне Грязное. Но с середины августа он вновь распахнул двери для воспитанников. Родители спокойно передали своих детей в руки опытных педагогов и отправились на работу. Кстати, сегодня в сад водят малышей те родители, которые, казалось бы, совсем недавно сами были его воспитанниками.

- Конечно, сейчас непростое время. Из-за пандемии пришлось отменить открытые утренники с присутствием родителей и всех воспитанников. Но мы же не можем оставить ребят без праздника! Например, к 1 сентября для детей из старшей группы состоялся утренник, мы рассказали малышам, что такое День знаний и почему важно учиться, - делится Наталья Кавыршина.

Несмотря на связанные с распространением коронавирусной инфекции ограничения, кипучая деятельность в детском саду не останавливается. Вероятно, в сложные времена мы все, а маленькие люди в особенности, нуждаемся в большем внимании, тепле и заботе.

- Как педагог со стажем с уверенностью могу сказать, что в нашей профессии главное - это любовь к детям. Каждый ребенок от природы наделен разным темпераментом, у каждого свои таланты. Наша задача - не игнорировать индивидуальность каждого малыша, помогать развить природные способности, при этом не обделяя никого любовью и вниманием, - говорит Наталья Викторовна.

Наталья Кавыршина, заведующая Мичуринским детским садом:

- В нынешнее время хочется пожелать всем коллегам, родителям, детям здоровья. Это самое главное! А всем работникам дошкольного образования - благополучия, энтузиазма, терпения. Пускай в жизни все будет солнечно и ярко!

Ольга Супонева