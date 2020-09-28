«Ростелеком» предоставил интернет для IV Вузовского чемпионата «Молодые профессионалы» в Орле

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Соревнования проходили с 21 по 25 сентября 2020 года на площадках ОГУ. Провайдер обеспечил чемпионат каналом связи с синхронным методом передачи данных, что гарантировало скорость доступа в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Миссия движения WorldSkills Russia – повышение стандартов подготовки кадров. Соревнования профессионального мастерства помогут студентам определиться с выбором будущей профессии. Участие в чемпионате приняли 67 конкурсантов, которых оценивали более 80 специалистов.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«С университетом имени И. С. Тургенева у нас давняя дружба. В январе текущего года мы предоставили телекоммуникационное оборудование для открытия учебной лаборатории, а в мае перевели учебные корпуса и общежития (22 объекта) на волоконно-оптические линии. Канал связи для чемпионата «Молодые профессионалы» специалисты нашей компании развернули буквально за несколько часов. Интернет “Ростелекома” обеспечивает стабильный доступ к современным образовательным сервисам и позволяет эффективно внедрять новые технологии в учебный процесс».

Светлана Степанова, директор Координационного центра "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»:

«Вузовский чемпионат проходит по наиболее востребованным на рынке труда новым и перспективным специальностям. Соревнования проводились в 11 номинациях: веб-дизайн, разработка компьютерных игр и приложений, сетевое администрирование и ряд других. Для участников требовался интернет с высокой пропускной способностью, поскольку конкурсные задания создают большую нагрузку на сеть. Мы благодарны “Ростелекому” за оперативное предоставление сервиса и его надежную и бесперебойную работу».

«Ростелеком» оказывает услугу широкополосного доступа в интернет на скорости до 1 Гбит/с по оптическим каналам связи. Наличие оптоволокна позволяет абонентам воспользоваться цифровыми услугами «Ростелекома», среди которых видеотрансляция и видеонаблюдение, облачные технологии, Wi-Fi с авторизацией, защита от DDoS-атак. Крупнейшая в России собственная магистральная сеть по всей стране гарантирует высокую скорость интернета и отказоустойчивость услуги. Цифровой провайдер предлагает гибкие тарифные планы для клиентов любого масштаба, обеспечивая бесперебойность информационных сервисов для решения бизнес-задач.

Подробное описание решения и условия подключения можно найти на сайте компании или по телефону 8-800-200-30-00.

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