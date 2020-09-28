Коронавирус в Орловской области, последние новости на 28 сентября: новые случаи заражения и излечившиеся

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 28 сентября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 28 сентября, федеральный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражениях коронавирусом в Орловской области. За минувшие сутки заболевание подтвердилось у еще 55 человек. Таким образом, общее число инфицированных за весь период пандемии составляет 8458 жителей региона.

Число заразившихся коронавирусом в Орловской области на 28 сентября 2020

Выписано из больниц 30 пациента, излечившихся от болезни. Всего смогли победить болезнь и вернуться к прежней жизни 6791 человек. Продолжают лечение 1540 человек.

Новых летальных исходов за последний день не зафиксировано. За время пандемии на Орловщине скончалось 127 человек, у всех лабораторно подтвердился диагноз COVID-19.

Динамика выздоровления в Орловской области на 28 сентября 2020

Как сообщает Правительство Орловской области, проведено уже более 183 тысяч исследований на коронавирус. Кроме того, орловские лаборатории сделали более 16,5 тысяч серологических исследований на антитела к COVID-19. По их результатам антитела выявлены в 13,8% случаях.

Напомним, что в регионе решением оперштаба продлен режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения. Соблюдать правила безопасности по COVID-19, в том числе масочный режим, орловцы должны до 31 октября включительно.