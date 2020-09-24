Коронавирус в Орловской области, новости на 24 сентября: скончался еще один заразившийся

Коронавирус в Орловской области, новости на 24 сентября Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Сегодня, 24 сентября, федеральный оперативный штаб подтвердил заболевание еще у 52 жителей региона. Общее число заразившихся за весь период наблюдения достигло 8 тысяч 233 человек.

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За минувшие сутки из больниц выписалось рекордное за последние дни количество пациентов. Победить COVID-19 смогли еще 113 человек. Всего выздоровели 6640 жителей Орловской области.

Продолжают лечение 1467 человек. По информации руководителя регионального облздрава Ивана Залогина, в настоящее время в больницах с диагнозом COVID-19 остаются 296 человек, из них семь находятся на ИВЛ. Амбулаторно на дому лечатся около 3320 человек. Вирус обнаружен у почти 50 школьников.

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Статистика смертности вновь продолжает расти. Федеральный оперштаб подтвердил еще один летальный исход пациента лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Число умерших достигло 126.

Специалисты рекомендуют орловцам не забывать про соблюдение санитарно-эпидемиологических правил – ношение масок в местах массового скопления людей, дезинфекцию рук и социальную дистанцию. Первая партия прививок для вакцинации от коронавируса поступила в регион на этой неделе. Однако пока она еще не применялась.

Массовые поставки вакцины от коронавирусной инфекции ожидаются в ноябре-декабре.

Мы следим за развитием ситуации.