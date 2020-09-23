Коронавирус в Орловской области, новости на 23 сентября: число летальных исходов увеличилось

Коронавирус в Орловской области, новости на 23 сентября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 23 сентября, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 53 случай заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заболевших в регионе, за весь период наблюдения, достигло 8 тысяч 181 человека.

Накануне из больниц выписался 52 пациента, излечившийся от COVID-19. Всего смогли справиться с болезнью за время пандемии 6527 жителей Орловской области. Продолжают лечение 1529 орловцев.

.

Однако статистика смертности продолжает расти. Федеральный оперштаб подтвердил еще два летальных исхода пациентов лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом, число умерших достигло уже 125.

Специалисты Роспотребнадзора и медики рекомендуют орловцам не забывать про соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Напомним, до 30 сентября в регионе официально действует режим повышенной готовности и масочный режим в транспорте, магазинах и общественных местах с массовым скоплением людей. За нарушение правил грозит административная ответственность.

.

В целом по России ситуация скрадывается следующим образом: за последние сутки выявлено 6431 заболевших COVID-19 во всех 85 регионах. Выздоровели 5750 человек. За весь период пандемии в стране зарегистрирован 1 122 241 случай заражения коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 217919 человек.

Мы следим за развитием ситуации.