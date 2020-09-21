Коронавирус в Орловской области, новости на 21 сентября: подтверждено еще полсотни случаев заражения

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области еще 51 человек заболел коронавирусом по данным федерального оперативного штаба на 21 сентября 2020 года. Общее число заразившихся в регионе, за весь период наблюдения, таким образом достигает на сегодняшний день 8076 человек.

инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению из медицинских учреждений или снято с домашнего наблюдения еще 27 пациентов. А всего смогли справиться с болезнью за время пандемии 6394 жителя Орловской области.

инфографика яндекс.ру

О новых летальных случаях оперативный штаб не сообщает. Суммарно, скончалось 122 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

инфографика яндекс.ру

По России в целом за сутки выявлено еще 6196 случаев заражения коронавирусом среди населения. Общее число заболевших за месяцы наблюдения достигло 1 109 595 человек. Выздоровело и выписано 2616 пациентов, все они вернулись к прежней жизни. В общей сложности победили COVID-19 911 973 человека. Новых летальных случаев в регионах РФ за сутки подтверждено 71, всего пандемия унесла жизни 19 489 человек.

Мы следим за развитием ситуации.