Коронавирус в Орловской области, новости на 20 сентября: число зараженных превысило 8 тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 сентября 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области количество заболевших коронавирусом превысило 8 тысяч человек. По данным на 20 сентября 2020 года выявлено еще 50 случаев заражения, таким образом общее число подхвативших COVID-19 орловцев достигло 8 025 человек. Это данные за весь период наблюдения.

Данные яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за сутки еще 2 человека, цифра традиционно невысокая для выходного дня. Всего победить болезнь смогли 6367 человек.

Данные яндекс.ру

О новых летальных исходах оперативный штаб не сообщает. Суммарно, скончалось в регионе за месяцы пандемии 122 человека. У всех лабораторно был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

Данные яндекс.ру

В России в целом за сутки выявлено еще 6148 случаев заражения коронавирусом среди населения, общее число заболевших за время пандемии достигло на 20 сентября 2020 года 1 103 399 человек. Выздоровело и выписано 2895 пациентов, всего выздоровело в регионах РФ 909 357 жителей. Новых летальных исходов подтверждено еще 79. Пандемия унесла жизни 19 418 россиян.

Мы следим за развитием ситуации.