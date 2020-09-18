Российским аграриям - доступные машины

Самоходный трактор RSM 370 в тандеме с офсетной дисковой бороной DV - 1500-настоящий универсал, соответствует самым высоким запросам сельхозпроизводителей. Фото: Валентина Заярная.

Дилерский центр Агропромсервис при поддержке Департамента сельского хозяйства Орловской области организовал демонстрацион-ный показ техники Ростсельмаш - 2020. Мероприятие прошло на территории «Племенного завода имени А. С. Георгиевского» в Ливенском районе.

Время и место проведения выбрали не случайно. В райо- не завершилась уборка зерновых, сельхозпроизводители поставили очередной рекорд - собрали 375 тысяч тонн зерна.

- Племзавод имени Георгиевского - это одно из передовых предприятий области в сфере животноводства. Именно здесь научились сочетать опыт предков и современные технологии, - отметил руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Иванович Шалимов. - В дальнейшем наши сельхозпроизводители смогут сделать правильный выбор.

- Неделю техника работала на полях племзавода, и у руководителя хозяйства была возможность наглядно убедиться в достоинствах агромашин Ростсельмаш, - рассказал директор дилерского центра Агропромсервис в Орле Александр Викторович Балашов. - Сегодняшний семинар - это финал демонстрационного показа, на котором мы решили показать работу нашей техники в полевых условиях и другим сельхозпроизводителям.

На демонстрационной площадке собрались представители ведущих сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств со всей Орловской области. Агропромсервис презентовал кормоуборочный комбайн RSM F2650 и самоходный трактор RSM 370 в тандеме с офсетной дисковой бороной DV-1500.

Качественная обработка почвы - залог хорошего урожая

- Ни для кого не секрет, что после уборки кукурузы на силос остаются серьезные пожнивные остатки, которые обычная легкая борона не всегда может качественно заделать в грунт, - пояснил Александр Балашов. - Но наша техника справляется с работой на отлично, притом за один проход.

Офсетная дисковая борона DV-1500 как раз предназначена для работы на полях с большим количеством пожнивных остатков. Эта надежная высокопроизводительная машина справляется с ключевыми задачами по основной обработке почвы, окультуриванию целины, подготовке поля к пару или посеву, а также с глубокой обработкой почвы с частичным оборотом пласта.

Все бороны серии DV, как и представленная на демпоказе модель, обладают мощной и наряду с этим простой конструкцией. Ширина захвата в данной линейке машин варьируется от 4,3 до 6 метров. Диски имеют толщину 9/12 мм, уровень затяжки батарей составляет 5153 Нм, что говорит о высокой надежности техники. Солидный вес DV-1500 - до 1300 кг на метр ширины захвата - обеспечивает легкое заглубление дисковых лезвий даже в самых сложных агротехнических условиях. А благодаря безотказной гидравлической системе подъема борона в считанные минуты переводится в рабочее и транспортное положение.

- Тяжелой дисковой бороной Ростсельмаш мы пользуемся уже третий сезон и очень довольны, - поделился Михаил Васечкин, механизатор крестьянско-фермерского хозяйства «Теплое» из Новодеревеньковского района. - Никаких проблем машина не доставляет и хорошо справляется со своей работой. Специалисты дилерского центра всегда помогают и оперативно решают любые вопросы.

Фермеры с большим интересом наблюдали за работой техники и задавали вопросы. Благо Агропромсервис регулярно представляет сельхозпроизводителям повод оценить реальные возможности агрегатов непосредственно на поле.

Универсальность и надежность

Ростсельмаш - известный бренд, который вот уже более 90 лет выпускает сельхозтехнику, востребованную во всем мире: 24 типа сельхозмашин и свыше 150 моделей и модификаций. И каждый аграрий может подобрать из этого списка наиболее эффективные для себя комбайны, тракторы, а также прицепные и навесные агрегаты.

- Мы давно пользуемся техникой Ростсельмаш, - говорит Игорь Викторович Карпухин, глава крестьянско-фермерского хозяйства, Краснозоренский район Орловской области. - В этом году приобрели опрыскиватель RSM TS Satellite. За сезон с его помощью обработали порядка 2 - 2,5 тысячи гектар. Приятной оказалась не только комплектация, но и цена машины. Техника, по нашим подсчетам, очень быстро себя окупит.

Помимо большого ассортимента сельхозмашин Ростсельмаш предоставляет качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание. В сервисных центрах компании работают высококвалифицированные специалисты, установлено специальное оборудование, в наличии имеются все необходимые запчасти. Так что поддержка сельхозтехнике обеспечена на все время эксплуатации.

- Мы достаточно просто освоились с работой новой машины, - добавил Игорь Викторович. - Инженеры Агропромсервис при вводе опрыскивателя в эксплуатацию все показали и разъяснили. И в целом, если у нас возникают какие-то вопросы по настройке или работе техники, мы всегда можем их уладить по первому звонку. Специалисты сервисной службы всегда приезжают вовремя, без задержек.

Еще одним преимуществом представленной в рамках демонстрационного показа техники, безусловно, стоит назвать возможность покупки через федеральную лизинговую компанию с минимальным процентом удорожания и на льготных условиях государственной программы субсидирования. В рамках данной программы предприятие реализует свою продукцию со скидкой до 20 процентов. Чем не повод развивать свой агробизнес с максимальной выгодой?

Яна Шелест.