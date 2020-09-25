Коронавирус в Орловской области, последние новости на 25 сентября: еще 57 человек заразилось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 сентября 2020 года Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб озвучил статистику по новым случаям заболевания коронавирусом, выздоровлениям и летальным исходам. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 сентября 2020 года.

По данным оперштаба, в регионе выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Общее число заболевших достигло 8290 человек (за весь период мониторинга).

Инфографика яндекс.ру

Выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения по выздоровлению еще 18 пациентов. Всего смогли победить болезнь 6658 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Новых смертей не зафиксировано. В общей сложности в Орловской области скончалось 126 человек с подтвержденным в лаборатории диагнозом COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Напомним, решением оперативного штаба региона режим повышенной готовности и связанные с ним ограничительные мероприятия по коронавирусу продлены на до ноября.

- Ограничительные меры направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Будет продолжен контроль за соблюдением установленных правил на рынках, ярмарках, торговых центрах, магазинах, при оказании услуг общественного питания, гостиничных, банковских и транспортных услугах с целью предотвращения массового распространения инфекции, - поясняет пресс-служба Правительства Орловской области.

По России в целом за сутки зафиксировано еще 7212 случаев заражения коронавирусом среди населения. Статистика стала расти. Всего же в регионах РФ за все время наблюдения выявлено 1 136 048 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Выздоровело за сутки 4317 человек, общее число победивших болезнь - 934 146 человек. Новых летальных исходов подтверждено еще 108, пандемия унесла жизни 20 056 жителей РФ.

Мы следим за развитием ситуации.