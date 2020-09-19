Коронавирус в Орловской области, новости на 19 сентября: еще 50 зараженных и 1 смертельный исход

Мы собрали последние новости о коронавирусе Фото: Архив "КП"

В Орловской области подтверждено еще 50 фактов заражения коронавирусом среди населения. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Таким образом, общее число заболевших за весь период наблюдения вплотную приблизилось к 8 тысячам человек и составляет на 19 сентября 2020 года 7975 заболевших.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за сутки еще 44 человека. Выздоровевшие орловцы покинули больницы или сняты с домашнего наблюдения, теперь они могут вернуться к обычной "доковидной" жизни. Всего смогли победить болезнь 6365 жителей региона.

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Есть, по данным федерального оперативного штаба, и один летальный исход. Таким образом общее число скончавшихся пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 122.

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Несмотря на стабильную динамику по заболевшим, в области с грядущего понедельника снимается еще ряд ограничений по коронавирусу. Так, орловцам вновь станут доступны развлекательные мероприятия, культурные и спортивные события.

А ЧТО В РОССИИ?

В России за сутки количество новых подтврежденных случаев заражения превысило количество выписанных пациентов. Так, заболело 6065 человек, выздоровело 5255. Всего по стране за время пандемии коронавирусной инфекцией заразилось 1 097 251 человек, выздоровело и выписано 906 462 жителя страны. Новых смертельных случаев подтверждено еще 144, в общей сложности скончалось 19 339 жителей РФ.

Мы следим за развитием ситуации.