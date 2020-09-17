«Ростелеком» в Орле поддержал Межрегиональные юношеские соревнования Первенства ЦФО по бадминтону

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Состязания проводились с 10 по 14 сентября 2020 года в спортивном центре ТМК «ГРИНН». Цифровой провайдер предоставил выделенный доступ в интернет для работы спортивных журналистов и организаторов, а также развернул сеть Wi-Fi, обеспечив всех желающих бесплатным интернетом на скорости до 100 Мбит. За время проведения соревнований к сервису подключилось более 60 уникальных устройств. Объем трафика составил 40 Гб.

Ольга Протасова, заместитель директора филиала - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания традиционно оказывает поддержку в проведении значимых региональных и федеральных мероприятий. Разворачивая телекоммуникационную инфраструктуру, мы создаем цифровой комфорт всем участникам события. Для соревнований Первенства ЦФО по бадминтону “Ростелеком” установил два высокопроизводительных роутера и организовал доступ в интернет на базе масштабируемого сервиса “Управляемый Wi-Fi”. Это позволило создать единое покрытие на всех площадках состязаний. Наше решение одинаково легко справляется с большим трафиком как на массовых мероприятиях, так и в крупных торговых центрах».

Мисуркин Александр Александрович, Герой России, Президент федерации бадминтона Орловской области:

«Соревнования прошли в пяти возрастных группах, на десяти кортах с паркетным покрытием и собрали более ста участников. Спортсмены приехали из 10 городов ЦФО и нам было важно иметь бесплатный доступ в интернет, чтобы участники оставались на связи с родными и близкими и смогли делиться эмоциями в социальных сетях. Благодаря Wi-Fi сети, “Ростелекома” спортивные обозреватели провели прямые включения с площадок соревнований, судьи международного уровня в режиме онлайн вели турнирные сетки и все желающие следили за ходом первенства в реальном времени, с возможностью выбора интересных игр. Мы выражаем благодарность “Ростелекому” за оказанную телекоммуникационную поддержку в проведении Первенства ЦФО по бадминтону».

Услуга «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» гарантирует заказчикам бесшовный и бесперебойный доступ в интернет. Авторизация пользователей в Сети осуществляется в соответствии с российским законодательством, что гарантирует сохранность личных данных. Дополнительно возможно подключить рекламную платформу на странице авторизации и такие опции, как фильтрация трафика или ограничение времени пользования интернетом.

Подробное описание решения и условия подключения можно найти на сайте компании или по телефону 8-800-200-30-00.

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