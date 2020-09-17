Коронавирус в Орловской области, новости на 17 сентября: сколько человек заболело и сколько выписано

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 17 сентября 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области еще 48 человек заразились коронавирусом. Такие данные на 17 сентября 2020 года озвучивает федеральный оперативный штаб. Таким образом суммарное число заболевших коронавирусом орловцев составляет уже 7874 человека.

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Выздоровело и выписано за сутки больше пациентов, чем выявлено новых случаев заражения. Всего на одного: победили коронавирус еще 49 жителей региона. Теперь они вернутся к привычному, "доковидному", образу жизни. В общей же сложности смогли справиться с болезнью 6274 человека.

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На сегодняшний день не сообщается о новых смертельных случаях COVID-19. За время пандемии в Орловской области ушло из жизни 120 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

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Между тем в регион поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции - Sputnik V. В первую очередь прививки сделаю медицинским работникам, так как они находятся в наибольшей зоне риска.

Так как динамика распространения коронавируса уже несколько недель держится в районе полусотни новых заражений за сутки, ведется речь о возможном продлении масочного режима. Такую возможность озвучил накануне глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев.

А ЧТО В РОССИИ?

В России за сутки количество новых случаев заражения превысило, пусть и незначительно, число выписанных по выздоровлению пациентов. Заболело коронавирусом в регионах РФ еще 5762 человека (всего - 1 085 281), а выздоровело 5754 (всего - 895 868) пациентов. Новых летальных случаев подтверждено еще 144. Число жертв пандемии в России достигает на сегодняшний день 19 061.

Мы следим за развитием ситуации.