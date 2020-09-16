Время цифровых возможностей

.

Новая реальность заставила многих людей пересмотреть свои взгляды на современные цифровые технологии.

Высокоскоростной интернет, безлимитный доступ к мессенджерам и устойчивая связь – в современных реалиях без них сложно представить коммуникации с родственниками, друзьями и коллегами. Даже те, кто раньше не использовали весь функционал смартфона, ощутили острую потребность в цифровых сервисах. О том, как изменились привычки клиентов в период самоизоляции, рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

ПАНДЕМИЯ – НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ ТЕЛЕКОМА

В новых условиях мобильным операторам пришлось быстро реагировать на ситуацию и принимать оперативные решения, чтобы сделать жизнь своих клиентов максимально комфортной.

.

- В этом году мы увидели полномасштабную миграцию населения из крупных городов в пригороды и районные центры. Для обеспечения клиентов качественной связью мы непрерывно ведем работу по развитию сети. Конечно, массовое смещение трафика в загородные направления стало неожиданностью, однако прирост произошел не мгновенно. С технической точки зрения мы были готовы, и наша гибкая инфраструктура позволила оперативно изменить сетевые настройки в соответствии с моделью потребления трафика, - рассказал Сергей Эмдин.

По словам генерального директора Tele2, для телекома, как и для любой другой отрасли, период пандемии был сложным, поскольку никто к этому не был готов. Что касается формата работы самой компании, то Tele2 достаточно быстро перевела практически 100% сотрудников на удалёнку - даже операторы контактных центров в период самоизоляции успешно работали из дома, причем процесс перехода на такой режим для клиентов прошел незаметно.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

За несколько месяцев самоизоляции многие клиенты действительно изменили свое представление о виртуальном пространстве. Так, например, коммуникации с помощью цифровых сервисов стали единственным возможным вариантом общения во время карантина.

.

- Люди поняли, что цифровой канал - это удобно, и будут им пользоваться и дальше. То, что еще вчера казалось далеким будущим, – работает уже сейчас. В обыденную жизнь вошли онлайн-образование и медицина, дистанционная работа, решение различных бытовых вопросов в удаленном формате. Телеком-отрасль, несомненно, проиграла в краткосрочном периоде с точки зрения инвестиций, объемов выручки и количества клиентов, но в долгосрочной перспективе, я надеюсь, мы будем одним из главных бенефициаров нового цифрового образа жизни, - подчеркнул Сергей Эмдин.

Одним из самых популярных цифровых проектов Tele2 в период самоизоляции стало digital-пространство - «Дом по другим правилам». Любой желающий мог бесплатно послушать онлайн-лекции, посетить мастер-классы и посмотреть фильмы в кинозале – и все это на экране смартфона.

Не утрачивает своей актуальности и сервис «Tele2 Книги» для настоящих любителей чтения. Сегодня не нужно ходить в библиотеку, посещать книжный магазин и брать в поездки бумажные книги, которые занимают так много места. За 9 рублей в сутки абоненты мобильного оператора получают доступ к более 100 тыс. цифровых книг: классика, детективы, любовные романы, психология, бизнес и детская литература.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

В этом году, когда зарубежные поездки оказались сильно ограничены, активно начал развиваться внутренний туризм. Многие россияне по-новому взглянули на отдых в родных регионах. Путешествия по близлежащим областям оказались одними из самых популярных направлений для отдыха. При этом даже во время поездок по России абонентам важно постоянно оставаться на связи.

- Мы следим за туристическими потоками и увеличиваем территорию присутствия Tele2. В качестве хорошего примера приведу Горный Алтай – очень популярное направление отечественного туризма. В конце августа Tele2 запустила там современную сеть. Мы обеспечили голосовой связью и 4G-интернетом территорию, на которой сконцентрировано более 80% туристического потока в республике, и продолжим расширять покрытие, отметил Сергей Эмдин.

Наталья МЕРКУЛОВА