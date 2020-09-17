Мощность, маневренность, производительность!

Участники демонстрационного показа новой техники Ростсельмаш.

Девятого сентября в Ливенском районе Орловской области около пятидесяти представителей сельскохозяйственных предприятий региона и ближайших областей приняли участие в демонстрационном показе новой техники Ростсельмаш, организованном Агропромсервис, дилерским центром компании по Курской и Орловской областям.

Аграриям представили новые разработки ростовчан. Кормоуборочный комбайн RSM F 2650 и трактор RSM 370 с бороной DV-1500. Сегодняшний потребитель очень требователен. Цена, качество, производительность и сервисное обслуживание - четыре главные составляющие, которые определяют выбор потенциального покупателя при приобретении новой техники. Компания Агропромсервис давно зарекомендовала себя надежным партнером российских аграриев, а подобные показы всегда вызывают неподдельный интерес, особенно когда можно не только увидеть, как работает новая техника, но и поинтересоваться мнением коллеги, который эту технику уже опробовал на своих полях.

Для кормоуборочного комбайна RSM F 2650 испытательным полигоном стали поля АО «Племенной завод им. А. С. Георгиевского», одного из лучших сельхозпредприятий региона.

- На сегодняшний день кормоуборочный комбайн RSM F 2650 является флагманом в кормозаготовительной технике Ростсельмаш, - говорит директор дилерского центра Агропромсервис Александр Балашов, - нашей основной целью является показать, как работает данная техника непосредственно в полевых условиях, для того чтобы клиенты воочию увидели и оценили ее возможности. В хозяйстве комбайн уже проработал неделю и показал отличные результаты. Мы делали контрольные замеры. За смену машина убирала около тысячи тонн силоса. Это хорошие показатели, одни из самых лучших для машин этого класса. Здесь очень серьезный двигатель. Жатка в семь с половиной метров. То есть одна из самых высоких в своем классе, что позволяет ей показывать высокую эффективность при уборке силоса.

Кормоуборочный комбайн RSM F 2650 и трактор RSM 370 с бороной DV-1500: приемлемая цена, качество, производительность.

Новый комбайн Ростсельмаш RSM F 2650 наглядно продемонстрировал свои возможности. Мощность, маневренность, высокая скорость уборки произвели сильное впечатление на присутствовавших. Что говорить, если двигатели Mercedes-Benz мощностью 650 л. с. в паре с гидростатической трансмиссией обеспечивают стабильную и экономичную работу в сложных условиях, плавную, мягкую регулировку скорости. Одна заправка бака объемом 1500 л позволяет работать до 12 ч на скорости до 15 км/ч. Транспортная скорость 25 или 40 км/ч.

Как правило, кормоуборочный комбайн RSM F 2650 предлагают с задним приводом, но доступна и полноприводная версия. Для различных условий работы предусмотрено и три типоразмера шин, в т. ч. 900 мм для передвижения на почвах с малой несущей способностью.

Кстати, габариты машины со стандартными шинами позволяют без дополнительного сопровождения передвижение по дорогам общего назначения, а дооснащение системой регулировки давления в шинах дает возможность развивать скорость на перегонах до 40 км/ч.

Благодаря системе продольно-поперечного копирования рельефа на кормоуборочном комбайне можно работать с адаптерами шириной захвата до 7,5 м, а благодаря системе быстрой навески с быстроразъемной муфтой время подсоединения жаток занимает минуты. Привод питателя и адаптеров гидравлический.

Измельчающий аппарат с барабаном 705 мм шириной и диаметром 630 мм с 24 шевронно расположенными ножами вращается со скоростью до 1200 об/мин и оснащен гидравлической системой бесступенчатой регулировки длин резки в диапазоне от 4 до 22 мм. Доизмельчитель слайдерного типа с разностью скоростей вращения вальцов 20% теперь укомплектован системой автоматической установки в транспортный канал.

Универсальная система внесения консервантов предполагает возможность работы как с концентрированными, так и с разбавленными водой препаратами. Расход при использовании концентратов от 0,3 до 6 л/ч, при использовании разбавленных препаратов - от 10 до 300 л/ч.

- Были, конечно, сомнения. Брать или не брать? Но сейчас их однозначно нет, - говорит, хитро улыбаясь, генеральный директор АО «Племенной завод им. А. С. Георгиевского» Александр Михайлович Алдобаев. - Этот комбайн - наш выбор. Есть у нас в хозяйстве мощная техника. Двигатели по 450 лошадиных сил. Но этот комбайн превосходит их. Учитывая, что ежедневно мы заготавливаем около трех тысяч тонн кормов, а RSM F 2650 в одиночку за неделю намолотил девять тысяч тонн, то понятно, что наш выбор за техникой Ростсельмаш. Отдельно хочу поблагодарить Агропромсервис. Они создали лучший на сегодня сервисный центр. В результате у нас практически нет простоев техники. Для сельхозпроизводителя в уборочную страду дорог каждый час. Высокое качество продукции Ростсельмаш и своевременное обслуживание - это слагаемые нашего успеха.

Еще одной новинкой Ростсельмаш стал трактор RSM 370. Надо сказать, что это настоящий универсал, предназначенный для выполнения любых задач, какие бы перед ним ни стояли. На полях АО «Племенной завод им. А. С. Георгиевского» он демонстрировал работу с бороной DV-1500. Машина оснащена высоконадежным двигателем QSL 9.0. Великолепные рабочие характеристики двигателя обеспечивают стабильную мощность и запас крутящего момента для работы в тяжелых, изменяющихся условиях с применением широкозахватного почвообрабатывающего оборудования.

Программируемая трансмиссия Full Powershift 16x9 полностью соответствует самым высоким запросам покупателя. Она позволяет выбирать идеальную скорость для любого типа работ, гарантируя производительность и комфорт даже в условиях меняющейся нагрузки.

Для удобства управления и контроля параметров работы гидравлической системы кабина оборудована цветным дисплеем диагональю 10 дюймов. Электронное управление позволяет осуществлять программируемые операции по подъему, опусканию, включению нейтрального и плавающего режима управления рабочим оборудованием.

Просторная кабина обеспечивает прекрасный панорамный обзор на 360 градусов, площадь остекления составляет 6,22 м2. Эргономная панель управления, интегрированная в правый подлокотник, позволяет осуществлять контроль над всеми функциями трактора по простым алгоритмам, клавиши интуитивно понятны. Полуавтоматическая пневматическая подвеска сиденья оператора с 11 регулировками позволяет выбрать комфортный режим работы, предустановленная в базовой комплектации система Auto Steer Ready идеально дополнит установку системы автоматического вождения от любого производителя.

В базовую комплектацию помимо вала отбора мощности входит трехточечная навеска категории Cat IV грузоподъемностью 7829 кг. Режим электронного копирования рельефа поля позволяет работать максимально продуктивно на заданной глубине обработки. Кнопки управления подъемом и опусканием навески для удобства оператора продублированы на задних крыльях трактора. Поворотный тяговый брус оснащен пальцем Cat III 38 мм и Cat IV 51 мм с автоматической защелкой, что позволяет осуществлять сцепку без помощника.

В технике, которую сегодня предлагает сельхозпроизводителям Ростсельмаш, заложены новейшие технологические решения отечественного и зарубежного машиностроения. Без сомнения, кормоуборочный комбайн RSM F 2650, трактор RSM 370, борона DV-1500, представленные Агропромсервис аграриям Орловщины и соседних регионов, найдут своего покупателя. Эта техника не только обеспечивает продовольственную безопасность державы, но и позволяет сделать еще один шаг в будущее в области развития технической мысли.

Вадим Медовщиков.