«Капсула» с голосовым помощником «Маруся» провела церемонию награждения лучших блогеров Орла

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Мероприятие состоялось 12 сентября 2020 года в ресторане «Шари Вари». Голосовой помощник «Маруся» поприветствовала собравшихся и произнесла речь о роли технологий в современном мире. Она представляла участников, поддерживала беседу, подбирала музыку и объявляла победителей. Шесть встроенных в корпус гаджета микрофонов улавливали голосовые команды с расстояния до семи метров, поэтому все желающие смогли пообщаться с искусственным интеллектом, не покидая своих столиков. Всего церемония собрала более 150 гостей.

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером церемонии и оснастил площадку мероприятия цифровыми сервисами. Специалисты компании установили четыре видеокамеры для видеотрансляции на экраны в зале, а также разместили два Wi-Fi терминала для бесплатного выхода в интернет на скорости до 100 Мбит/с. происходящего на сцене

Руслан Петрищев, заместитель директора филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Впервые в Орле соведущим мероприятия выступил искусственный интеллект. Голосовой помощник “Маруся” добавил креатива и позитивных эмоций событию. Отрадно, что технологии выходят на тот уровень, когда устройство может общаться с человеком почти на равных. И это происходит не в научно-фантастических фильмах, а в нашей повседневной жизни. Любой может приобрести "Капсулу" и получить не просто колонку, а практически еще одного члена семьи».

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Альбина Кравченко, руководитель и основатель проекта Instagram Orel Awards, член Национальной Ассоциации Блогеров:

«Мы очень рады, что именно на Instagram Orel Awards состоялся первый опыт применения искусственного интеллекта в качестве ведущего. “Маруся”, безусловно, стала изюминкой вечера. Умная колонка с отличным чувством юмора поддерживала беседу даже когда участники задавали ей каверзные вопросы, чтобы посмотреть выкрутится ли она из положения. А благодаря Wi-Fi- сети “Ростелекома” участники церемонии смогли онлайн делиться впечатлениями, вести прямые трансляции в Instagram и общаться с подписчиками».

«Капсула» – многофункциональное устройство, с помощью которого пользователь может не только поговорить с голосовым помощником, узнать прогноз погоды и прослушать свежие новости, но и голосом управлять «Умным домом» и видеосервисом Wink. Кроме того, колонку можно привязать к профилю социальной сети «ВКонтакте» и прослушивать аудиозаписи, а также совершать звонки друзьям. Колонка оснащена фронтально расположенными динамиками, что делает звучание чище и плотнее. А мощности 30 W хватит даже для больших помещений.

Подробно узнать о функционале умной колонки можно на сайте компании или по телефону 8-800-1000-800.

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