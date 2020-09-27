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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 27 сентября: заболело еще 57 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 27 сентября 2020 года
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 27 сентября 2020 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 27 сентября 2020 года

Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом на сегодняшний день. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 27 сентября 2020 года.

Среди жителей Орловской области подтвердилось еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших, таким образом, составляет 8403 человека.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

Выписано из больниц 2 пациента. Традиционно, число выздоровевших невысокое для выходного дня. Всего смог победить болезнь и вернуться к прежней жизни 6761 житель региона.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

Новых летальных исходов за последний день не зафиксировано. За время пандемии на Орловщине скончалось 127 человек, у всех лабораторно подтвердился диагноз COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

При этом у 26% пациентов, заболевших коронавирусом COVID-19, болезнь протекает бессимптомно. Об этом рассказал глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев. У 21,2% пациентов диагностирована внебольничная пневмония, а у большинства - 52,8% - есть все признаки ОРВИ.

Напомним, что в регионе решением оперштаба продлен режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения. Соблюдать правила безопасности по COVID-19, в том числе масочный режим, орловцы должны до 31 октября включительно.

В России в целом за сутки выявлено еще 7867 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся за время пандемии достигло 1 151 438 человек. Выздоровело и выписано 3068 пациентов, всего справились с болезнью 943 218 жителей РФ. Смертельных исходов подтвердилось еще 99. За весь период наблюдения ушло из жизни 20 324 пациента с подтвержденным COVID-19.

Мы следим за развитием ситуации.

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