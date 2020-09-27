Коронавирус в Орловской области, последние новости на 27 сентября: заболело еще 57 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 27 сентября 2020 года Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом на сегодняшний день. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 27 сентября 2020 года.

Среди жителей Орловской области подтвердилось еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших, таким образом, составляет 8403 человека.

Инфографика яндекс.ру

Выписано из больниц 2 пациента. Традиционно, число выздоровевших невысокое для выходного дня. Всего смог победить болезнь и вернуться к прежней жизни 6761 житель региона.

Инфографика яндекс.ру

Новых летальных исходов за последний день не зафиксировано. За время пандемии на Орловщине скончалось 127 человек, у всех лабораторно подтвердился диагноз COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

При этом у 26% пациентов, заболевших коронавирусом COVID-19, болезнь протекает бессимптомно. Об этом рассказал глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев. У 21,2% пациентов диагностирована внебольничная пневмония, а у большинства - 52,8% - есть все признаки ОРВИ.

Напомним, что в регионе решением оперштаба продлен режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения. Соблюдать правила безопасности по COVID-19, в том числе масочный режим, орловцы должны до 31 октября включительно.

В России в целом за сутки выявлено еще 7867 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся за время пандемии достигло 1 151 438 человек. Выздоровело и выписано 3068 пациентов, всего справились с болезнью 943 218 жителей РФ. Смертельных исходов подтвердилось еще 99. За весь период наблюдения ушло из жизни 20 324 пациента с подтвержденным COVID-19.

Мы следим за развитием ситуации.