Коронавирус в Орловской области, последние новости на 26 сентября: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб рассказал о ситуации с COVID-19, складывающейся на сегодняшний день. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 26 сентября 2020 года

За сутки в регионе коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 56 человек. Таким образом общее число заразившихся за месяцы наблюдения достигло 8346 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выписан по выздоровлению за минувший день сразу 101 пациент. Это орловцы, которые смогли победить болезнь и вернуться к своей обычной "доковидной" жизни. Всего же выздоровело 6759 жителей Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о еще одном летальном исходе. За время пандемии в области скончалось 127 человек, у которых лабораторно подтвердился диагноз COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Напомним, в Орловской области до 31 октября включительно продлен режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения. В том числе, орловцы обязаны носить маски в общественных местах: транспорте, магазинах, поликлиниках.

В России в целом за сутки коронавирус выявлен у 7523 человек, а общее число заболевших за время мониторинга составило 1 143 571. Выздоровело и выписано 6004 человека за минувший день, всего - 940 150 человек. Скончалось еще 169 жителей РФ. Пандемия унесла жизни 20 255 россиян.

Мы следим за развитием ситуации.