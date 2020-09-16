Безопасные и качественные: какие дороги отремонтируют на Орловщине в 2021 году

Публикуем полный список участков, вошедших в программу ремонта "БКАД - 2021" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области продолжится ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сокращенно БКАД. Уже известен список участков, которые в регионе приведут в надлежащий вид в 2021 году. Публикуем его.

ГОРОД ОРЕЛ

В областном центре в 2021 по БКАД отремонтируют следующие улицы:

Южный переулок на участке от Паровозной до Тульской (полкилометра);

Авиационная улица и улица Спивака на участке от Комсомольской до Карачевского шоссе (полтора километра);

Ипподромный переулок (1,1 км);

Московское шоссе на участке от путепровода до Межевого переулка (полтора километра);

улица Герцена (полукилометровый участок);

улица Генерала Родина на участке от Полесской до Веселой (1,1 км);

Октябрьская улица на участке от Болховского шоссе до Пионерской и от Полесской до "Дворянки" (в общей сложности 2,3 км);

Болховское шоссе;

Паровозная улица;

Маслозаводской переулок.

Отметим, что запланированный на 2021 год ремонт уже начался на некоторых участках: правительство региона досрочно выделило деньги. В Орле дорожники уже ведут работы на Герцена, Московском шоссе, Спивака и Авиационной.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Здесь запланирован ремонт в следующих населенных пунктах:

село Калинино, улицы Луплено, Молодежная,Парковая, Строительная, Фестивальная;

деревни Нижняя и Верхняя Калиновки улицы Лазурные;

село Платоново улицы Калиновская и Гриневская;

деревня Гать улица Заречная, в деревне Усть-Рыбница;

деревня Хардиково, улица Центральная;

деревня Некрасовка, улица Центральная;

поселок Стрелецкий улицы Парковая, Школьная, Лясковского, Раздольная, Вишневая, Медицинская;

деревня Истомино, улицы Центральная и Новая;

пгт Знаменка улица Совхозная и Березовый переулок;

участок трассы "Орел-Ефремов" в районе деревень Ступишино и Кривая Лука.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Пресс-служба Правительства Орловской области приводит следующий список дорог:

Орел – поселок Зареченский (км 0+570 – км 2+200) в Орловском районе - 1,63 км;

Орел – Хардиково (км 0+018 – км 1+098) в Орловском районе - 1,08 км;

Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы (км 2+100 – км 4+175; км 4+225 – км 15+945) в Урицком районе - 13,467 км;

Орел – Ефремов (км 6+635 – км 6+883; км 6+905 – км 9+381; км 9+403 – км 11+200) в Орловском районе - 4,424 км;

"Москва-Киев" - Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Орловской области (км 78+189 – км 85+500) в Кромском районе - 7,311 км;

Горки – Шаблыкино (км 0+029 – км 10+000) в Хотынецком, Урицком и Шаблыкинском районах - 9,971 км;

Болхов – "Орел – Витебск" (км 25+610 – км 35+000) в Знаменском районе - 9,39 км;

Болхов – "Орел – Витебск" (км 13+279 – км 25+610) в Болховском и Знаменском районах - 12,229 км;

Болхов – Мценск - Новосиль (км 0+053 – км 15+000) в Болховском районе - 14,975 км.

Также будут отремонтированы тротуары на дороге "Болхов - "Орел-Витебск" в районе деревень Руднево и в Болховском районе, и тротуары на дороге

Ремонт тротуаров на автомобильной дороге Болхов – «Орёл – Витебск» (км 13+279 – км 25+610) в н.п. Руднево в Болховском районе - 1,547 км; Болхов – Мценск – Новосиль в населенных пунктах Однолуки, Лыково, Григорово в Болховском районе, почти 4 километра.

На сегодняшний день контракты заключены на 18 дорог, на общую сумму более 402 миллионов рублей. На региональные дороги идет поиск подрядчиков.