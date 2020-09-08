Коронавирус в Орловской области, новости на 8 сентября: заразилось еще 50 человек

Фото: КОВАЛЕНКО Вячеслав Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб сообщил о еще 50 подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Орловской области. Таким образом на 8 сентября 2020 года общее число заболевших (за период пандемии) составляет 7427 человек.

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Выздоровело и покинуло медицинские учреждения или выписано с домашнего лечения еще 67 пациентов. Всем им удалось победить болезнь и теперь они вернутся к привычной жизни. В общей же сложности в регионе выписано по выздоровлению 5889 человек.

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О новых летальных исходах оперативный штаб на сегодня не сообщает. За месяцы пандемии в Орловской области скончалось 111 пациентов с подтвержденным лабораторным исследованием диагнозом COVID-19.

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В целом же в регионе за последнюю неделю выросло число случаев внебольничных пневмоний, в том частности и пневмоний с коронавирусом. Сохраняется три очага с групповой заболеваемостью ковидом. Режим повышенной готовности и ограничительные меры продолжают действовать, они продлены до 30 сентября включительно.

В России за сутки картина сложилась следующая. Выявлено еще 5099 случаев заражения, общее число заболевших в регионе РФ достигает на сегодняшний день 1 035 789 человек. Выздоровело за сутки 6772 пациента, всего - 850 049. Зафиксировано 122 новых летальных исхода. За период пандемии скончалось 17 993 человека.

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Мы следим за развитием ситуации.