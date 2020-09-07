За месяц СВОЮ КАРТУ Россельхозбанка оформили свыше 2 тысяч жителей Орла и области

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Основным преимуществом СВОЕЙ КАРТЫ Россельхозбанка является возможность выбора одной из двух опций – «Кэшбэк на все» и «Выбери свой кэшбэк».

В рамках опции «Кэшбэк на все» на бонусный счет клиента начисляется кэшбэк в зависимости от ежемесячной суммы покупок по карте. А при подключении опции «Выбери свой кэшбэк» клиент может получать повышенный процент кэшбэка в одной из 20 категорий на выбор. Единовременно на одной карте может быть подключена только одна опция. Опции можно переподключать ежемесячно, комиссия за эти операции не взимается.

В настоящее время у орловцев самая популярная опция к карте - "Кэшбэк на все" с суммой трат свыше 30 000 рублей, когда клиент получает 3 бонусных балла за каждые потраченные 100 рублей. Дополнительно у держателей дебетовой СВОЕЙ КАРТЫ есть возможность без комиссии снимать наличные средства в банкоматах любых банков при подключенной опции "Кэшбэк на все" и сумме операций более 30 тыс. рублей в месяц.

СВОЯ КАРТА может быть как дебетовой, так и кредитной. По обеим картам кэшбэк начисляется в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай».

«Картами Россельхозбанка в настоящее время пользуются свыше 56 тысяч жителей нашего региона, бонусная программа лояльности «Урожай» подключена в 95% случаев. СВОЯ КАРТА быстро стала популярным карточным продуктом благодаря привлекательным условиям», - отметила Юлия Костина, начальник отдела продаж и обслуживания Орловского филиала РСХБ.

Подробные условия обслуживания СВОЕЙ КАРТЫ здесь

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