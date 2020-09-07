«Ростелеком» переключил на цифровое оборудование более 300 абонентов сельских АТС в Орловской области

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Компания реализует программу по модернизации сетей связи и выводу из эксплуатации аналогового оборудования. В текущем году введены в строй 15 новых цифровых станций общей емкостью 704 номера. Теперь абонентам модернизированных АТС, помимо выбора тарифного плана, стали доступны новые услуги: удержание вызова, переадресация, дополнительный номер телефона, конференцсвязь и другие.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мы проводим модернизацию сельских АТС для обеспечения клиентов качественной телефонной связью. ”Ростелеком” выводит из эксплуатации ресурсоемкое аналоговое оборудование, заменяя его на современное цифровое. При реконструкции телефонных сетей за абонентом сохраняется имеющийся номер телефона, а в случае необходимости бесплатно производится его замена. При этом пользователь может выбрать наиболее удобный тариф с абонентской, комбинированной или повременной системой оплаты».

Анатолий Грошев, абонент АТС, житель д. Становой Колодезь:

«В нашей семье домашний телефон используют в основном родители. Для них он наиболее привычен и удобен. После переключения телефона на новую технологию заметно улучшилось качество связи, при этом прежний номер телефона сохранился. Мы подключили тариф "Безлимитная Россия" и теперь можем звонить родным и близким по всей стране, не переживая за стоимость междугородных разговоров».

Тариф «Безлимитная Россия» подходит для долгих разговоров с абонентами по всей России. Он включает ежемесячно до 200 минут звонков с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов, а также безлимитные звонки на любые стационарные телефоны страны. А если абонент одновременно пользуется другими услугами «Ростелекома» (домашний интернет, видеосервис Wink), то он может получить скидку до 25 % на абонентскую плату за пакет услуг.

Подать заявку на подключение или обновление тарифных планов, а также узнать полные условия тарифов, можно на сайте или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

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