Коронавирус в Орле и области, последние новости на 6 сентября 2020: умер еще один заболевший

Коронавирус в Орле и области, последние новости на 6 сентября 2020 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 6 сентября, федеральный оперативный штаб подтвердил 48 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся в регионе достигло 7 тысяч 326.

.

По последним данным излечиться от COVID-19 за весь период пандемии смогли 5 тысячи 808 человека. За последние сутки из больниц выписались 15 орловцев, победивших болезнь. Продолжают лечение 1407 орловцев.

Пополнилась статистика летальных случаев. Федеральный оперштаб подтвердил смерть еще одного пациента с диагнозом COVID-19. Все за весь период пандемии в Орловской области скончались 111 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

.

Напомним, в связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией губернатор Орловской области продлил режим ограничений и масочный режим до 30 сентября. За не соблюдение санитарных правил может грозить административное наказание (предупреждение, штраф) как для простых жителей, так и для организаций.

Мы следим за ситуацией.