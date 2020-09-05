Коронавирус в Орле, последние новости на 5 сентября 2020: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Коронавирус в Орле и области, последние новости на 5 сентября 2020 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 5 сентября, федеральный оперативный штаб подтвердил 50 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся в регионе достигло 7 тысяч 278.

.

По последним данным излечиться от COVID-19 за весь период пандемии смогли 5 тысячи 793 человека. За последние сутки из больниц выписались еще 35 человек, победивших болезнь. Продолжают лечение 1032 орловца.

О новых летальных случаях федеральный оперштаб не сообщает. Все за весь период пандемии в Орловской области скончались 110 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

.

В числе муниципальных образований с высокими темпами распространения COVID-19 - город Орел и Орловский район. Среди районов с низкими показателями заболеваемости - Краснозоренский, Троснянский, Колпнянский, Новодеревеньковский и Свердловский.

Напомним, в связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией губернатор Орловской области продлил режим ограничений и масочный режим до 30 сентября. За не соблюдение санитарных правил может грозить административное наказание (предупреждение, штраф) как для простых жителей, так и для организаций.