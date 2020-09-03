195 школьных команд вышли в полуфиналы «Большой перемены» по результатам решения кейсов от «Ростелекома»

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Специалисты «Ростелекома» разработали для участников соревнований кейсы по направлению «Меняй мир вокруг!»: «Цифровые сервисы для умного города» и «Кибербезопасность».

В полуфиналы «Большой перемены» вышли 6 000 школьников. Среди них — 158 команд, которые представили предложения по развитию умных городов и цифровых регионов, и 37 команд, предложивших решения по кибербезопасности.

Полуфиналы пройдут с 9 сентября по 25 октября 2020 года в девяти регионах РФ. На этом этапе участники получат новые задания по девяти тематическим направлениям, в том числе кейс от «Ростелекома». Естественно, задачи станут сложнее, а требования к качеству решений еще выше.

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