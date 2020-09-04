Мусор переработать нельзя захоронить: будет ли в Oрловской области правильно поставлена запятая?

На «ЭкоСити» мусор сортируется по фракциям, каждый вид отходов в дальнейшем ждет переработка

В 1970 году, 29 декабря, впервые в истории человечества был зафиксирован день, когда количество использованных возобновляемых природных ресурсов за год превысило объем, который наша планета способна воспроизвести. С каждым новым годом эта дата сдвигается все дальше и дальше от 31 декабря. В 2020 году Всемирный день экологического долга зафиксирован 22 августа. Это значит, что до конца года население Земли будет продолжать брать кредит у планеты, природы и будущих поколений.

На сегодняшний день в России, и в Орловской области в частности, темы экологических проблем, бережного отношения к природе, нашему общему дому – планете Земля – вышли из тени и стали волновать общественность. В 2019 году, когда в РФ начала реализовываться новая схема обращения с отходами, Президент РФ Владимир Путин призвал регионы решать экологические проблемы, рекультивировать свалки и переходить к бесполигонной схеме обращения с мусором, делая упор на сортировку и раздельный сбор отходов. Переработать нельзя захоронить: поставит ли Орловская область запятую правильно?

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МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Новая схема обращения с отходами стала применяться в России с 1 января 2019 года, ее прозвали мусорной реформой. В числе ее целей - сделать обращение с мусором более цивилизованным, прозрачным для граждан, избавиться от серых схем и криминальной составляющей, и, конечно, решить копившиеся годами экологические проблемы. В субъектах РФ появились региональные операторы по обращению с отходами, координирующие реализацию реформы. В Орловской области Правительство заключило соответствующий контракт с УК «Зеленая Роща» на 10 лет. Территориальные схемы каждый регион прописал самостоятельно, примерно рассчитав количество образуемого в области мусора и установив ежемесячную плату за его вывоз и утилизацию для каждого жителя.

Год реализации реформы со скрипом, но прошел. Не обошлось без недовольства жителей тарифами, конфликтов между участниками тер.схемы, остановки принимающих отходы заводов, расторжения контрактов с перевозчиками. К 2020 году Правительство РФ поставило губернаторам новую задачу: переходить к раздельному сбору отходов.

Сегодня мусоросортировочный центр «ЭкоСити» принимает более 70% отходов со всей Орловской области

ЗАВОД, КОТОРЫЙ СМОГ ВЕРНУТЬ ПЛАНЕТЕ ДОЛГИ

Не все регионы России оказались к этому готовы. Однако в Орловской области уже несколько лет работает современный экспериментальный мусоросортировочный центр, созданный по проекту орловских ученых и инженеров на основе опыта работы подобных предприятий в разных уголках России и мира. Мусороперерабатывающее предприятие способно давать отходам вторую жизнь, превращая их в нужное и полезное сырье. Десятки делегаций приезжают на «ЭкоСити» из разных регионов и стран, чтобы познакомиться с поистине уникальными технологиями и наработками, перенять опыт. Открыты двери и для общественных организаций, простых граждан: каждый может лично увидеть где и как возвращаются долги планете Земля.

Однако несколько раз оказывалось под угрозой существование уникального комплекса. От этапа строительства, до сегодняшнего дня «ЭкоСити» пришлось столкнуться с множеством проблем: от миллионных задолженностей регионального оператора перед предприятием до бесчисленных проверок и судов.Сегодня руководство завода разводит руками: где благие цели о которых говорил Президент, и где реальная ситуация.

В недавно запущенном цеху перерабатываются старые покрышки

ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ, «ЭКОСИТИ» СДЕЛАЛ

Сегодня «ЭкоСити» принимает мусор со всего города Орла, Орловского района и еще 8 районов Орловской области. Именно сюда стекаются коммунальные отходы примерно 550 000 жителей региона, что составляет 72-75% от общей численности населения. Твердые коммунальные отходы, строительный мусор и древесина, инертные материалы, грунты принимают и перерабатывают мощности предприятия. Статистика эффективности работы растет с каждым годом, а количество так называемых «хвостов» - необработанного мусора - уменьшается.

- Правительство России ставит задачу к 2023 году обрабатывать не менее 20% мусора, а захоронить оставшиеся 80%. По статистике за август, мы обработали 79%, а захоронили всего 21%. Когда в стране ставится задача минимизировать свалки, наш небольшой завод реальным примером показывает, что она выполнима, - рассказывает Юрий Парахин, ученый, генеральный директор АО «ЭкоСити».

Получается, что как минимум три четверти отходов можно превратить во что-то полезное, дать мусору вторую жизнь. Переработанный пластик позволит сократить темпы добычи нефти, а переработка бумаги сбережет леса от вырубок. Не говоря об очевидном: с уменьшением количества свалок снизится и их вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

СВАЛКА НЕ ГОРИТ

Изготавливается на заводе и почвогрунтовая смесь, которой нашли очень полезное применение.

- Из-за физических и химических процессов внутри тела полигона (речь идет о свалке на улице Итальянской в городе Орле – прим.) поднимаются достаточно высокие температуры. Мусор начинает тлеть, возникают возгорания, едкий дым по розе ветров разносится на многие километры вокруг, достигая жилых домов. За последнее время на горящий склон свалки мы завезли более 36 тысяч тонн почвогрунтовой смеси. Возгорания прекратились, - рассказывает Юрий Парахин.

Оказалось, что не нужно наносить очередную рану планете и где-то снимать тысячи тонн грунта. Почвогрунтовая смесь готовится из прибывающей на завод древесины, которая перемешивается с инертными материалами, пищевыми отходами и энзимами. В процессе жизнедеятельности бактерий получается почвогрунт. И это лишь малая толика действительно удивительных примеров, когда наука и смелый ум творят настоящие чудеса.

МУСОРНЫЙ КРИЗИС ПО БОЛГАРСКОМУ СЦЕНАРИЮ

Вскоре в Орловской области может появиться еще одна точка сбора мусора. О полигоне «Экополис» трубит общественность, многие выступают против его строительства в особо охраняемой природной территории близ балки «Непрец».

Технология предприятия заключается в захоронении спресованного мусора. По сути получаются огромные блоки «лего», только из отходов. В чем опасность?

К сожалению или к счастью, у человечества есть негативный пример последствий захоронения мусора в брикетах. Серьезный мусорный кризис в начале нулевых пережила столица Болгарии София. Тогда из-за протестов местных жителей властям пришлось закрыть свалку: река подмыла ее, добравшись до хранилища с инфильтрами (жидкость, которая выделяется когда мусор разлагается). После её закрытия брикеты некуда было свозить, они лежали под открытым небом, гнили, источая едкий запах на десятки километров вокруг и ядовитый фильтрат.

Физику процесса объясняют экологи. Когда мусор не спрессованный и плотность его составляет до 700-800 килограммов на кубический метр, то работают термофильные анаэробные бактерии, выделяющие свалочный газ. В его составе 68-69% метана, примерно 28% углекислого газа, примерно 1 % сероводорода и 1% аммиака и меркаптанов – от патогенных бактерий. Когда мусор спрессован, его плотность выше, термофильные бактерии «замирают», но в этих условиях хорошо работают патогенные бактерии. Так как в России нет шкалы измерения запахов, скажу просто – запах острый, едкий, токсичный.

По мнению экологов, через полтора-два года этот сценарий реально может обернуться экологической катастрофой для Орла. Болгарская София с мусорным коллапсом справилась: отказалась от устаревшей технологии брикетирования мусора, поэтапно рекультивировала старые свалки, власти сосредоточились на строительстве новых заводов. И, наконец, стал реализовываться масштабный план по бесполигонному обращению с мусором и его переработке. Сейчас в Софии, исходя из открытых данных, захоранивается не более 20% мусора. Цифра, к которой Орлу реально приблизиться сегодня, если уделить внимание не бизнес-играм и личной наживе, а реальной заботе об экологии и гражданах.

- Порой в СМИ и интернет-пространстве появляется информация о том, что мы боимся конкуренции, что если ее не будет, то взлетят тарифы. Но как они взлетят, если их регулирует правительство области? И о какой конкуренции идет речь, когда подходы к работе абсолютно разные? Как и тарифы: в территориальной схеме чиновники утвердили тариф на ещё не начавший работать завод «ЭкоПолис» 1128 рублей за одну тонну, а нам 569 рублей, в два раза меньше. Это о такой «конкуренции» говорят чиновники Орловской области? Мы работаем честно. Наверное, поэтому мы – неудобные люди, - говорит Юрий Парахин.

Мы следим за развитием ситуации.

Любовь Романова