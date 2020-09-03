Коронавирус в Орловской области, новости на 3 сентября: число смертей достигло 110

Коронавирус в Орловской области, новости на 3 сентября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 3 сентября, федеральный оперативный штаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом в Орловской области. В регионе заразились COVID-19 еще 48 человек. Таким образом, в настоящее время число инфицированных за период пандемии достигло 7179 человек.

За минувшие сутки из больниц выписались 54 человека, победивший COVID-19. Всего с болезнью справились 5710 орловцев. Продолжают лечение 1359 человек.

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Вновь пополнилась и статистика по летальным исходам. По данным федерального оперативного штаба скончался еще один пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. Общее число летальных исходов достигло 110.

В числе муниципальных образований с самыми высокими темпами распространения COVID-19 остаются город Орел и Орловский район. Среди районов с низкими показателями заболеваемости - Краснозоренский, Троснянский, Колпнянский, Новодеревеньковский и Свердловский. На протяжении нескольких месяцев новых заболевших не выявлено в Корсаковском районе.

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- На Орловщине ежедневно выполняется в разы больше тестов на коронавирусную инфекцию, чем в близлежащих регионах. Охват тестированием населения в настоящее время составляет 215 на 100 тысяч человек. Эти темпы не будут снижаться, - заявил накануне руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

Мы следим за развитием ситуации.