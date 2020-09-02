Коронавирус в Орловской области, новости на 2 сентября: число летальных исходов увеличилось

Коронавирус в Орловской области, новости на 2 сентября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 2 сентября, федеральный оперативный штаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом в Орловской области. В регионе заразились COVID-19 еще 51 человек. Таким образом, в настоящее время число инфицированных за период пандемии достигло 7131 человек.

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Отметим, уже несколько дней число заразивших больше, чем число излечившихся. За минувшие сутки из больниц выписались 34 человека, победивший COVID-19. Всего с болезнью справились 5656 орловцев. Продолжают лечение 1366 человек.

Вновь пополнилась и статистика по летальным исходам. По данным федерального оперативного штаба скончался еще один пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. Напомним, вчера сообщалось о двух умерших. Там общее число летальных исходов достигло 109.

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Напоминаем, в Орловской области продлены ограничительные меры по коронавирусу. До 30 сентября включительно жителям придется соблюдать меры безопасности по COVID-19, в том числе носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Мы следим за развитием ситуации.