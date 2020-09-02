Андрей Клычков празднует день рождения Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 2 сентября, день рождения празднует губернатор Орловской области. Андрею Клычкову исполнился 41 год.

Заранее поблагодарил всех за поздравления глава региона в своем аккаунте в инстаграме.

- Ваше поддержка - тот фундамент, на котором воздвигаются настоящие и будущие достижения Правительства области. Ваше доверие - залог нашей успешной и плодотворной совместной работы, направленной на повышение качества жизни в регионе, на динамичное и всестороннее развитие области. Со своей стороны желаю вам и вашим семьям мира и благополучия, любви и гармонии, крепкого здоровья, воплощения в жизнь всего задуманного и новых достижений! Спасибо каждому! - написал именинник.

Мы поздравляем губернатора с Днем рождения!

ДОСЬЕ "КП"

Андрей Клчычков родился 2 сентября 1979 года в городе Калининграде. В 2000 году окончил Калиниградский институт МВД по специальности "юриспруденция", два года успел поработать в уголовном розыске. В 2004 году окончил Российский университет инноваций по специальности «политтехнология». В 2008 году - заочно получил образование в дипломатической академии МИД России по специальности «международные отношения».

В 2001 году вступил в КПРФ и достиг немалых успехов на политическом поприще. Депутат Мосгордумы от коммунистической партии с 2009 по 2017 год, а с 2013 года - член Президиума центрального комитета КПРФ.

В 2017 году указом президента РФ назначен врио губернатора Орловской области, 9 сентября 2018 года на досрочных выборах избран губернатором Орловской области.

Андрей Клычков женат, воспитывает двоих сыновей.