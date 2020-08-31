Коронавирус в Орловской области, новости на 31 августа: количество заболевших превысило 7 тысяч человек

Регион перешагнул порог в 7 тысяч заболевших Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области на 31 августа 2020 года подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом среди населения. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Таким образом, регион перешагнул порог в 7 тысяч заболевших. На сегодняшний день общее число заразившихся коронавиурсом жителей региона за период пандемии составляет 7029 человек.

.

Выписано по выздоровлению за минувший день еще 40 человек, в общей сложности болезнь победил 5581 орловец.

.

О новых летальных случаях оперативный штаб не сообщает. По прежнему число скончавшихся пациентов в регионе составляет 106: у всех был лабораторно подтвержден COVID-19.

.

Напомним, в Орловской области продлены ограничительные мероприятия по коронавирусу. До 30 сентября включительно жителям придется соблюдать меры безопасности по COVID-19, в том числе носить защитные маски в общественных местах и не гнушаться социальной дистанции.

При этом с 1 сентября 2020 года в регионе снимается еще ряд ограничений. Так, возобновят работу кинотеатры. Правда, соблюдение мер эпидемиологической безопасности в них также никто не отменял.

Что касается ситуации в России в целом, то число заболевших в стране приближается к цифре в один миллион человек. За сутки, по данным оперштаба, выявлено еще 4993 случая заболевания коронавирусом, а общее количество зразившихся на сегодняшний день достигло 995 319 человек. Выздоровело за прошедший день еще 2405 россиян, в общей сложности победило болезнь 809 387 жителей страны. Зафиксировано за сутки еще 83 летальных исхода, всего пандемия унесла жизни 17 176 россиян.

.

Мы следим за развитием ситуации.