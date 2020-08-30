Коронавирус в Орловской области, новости на 30 августа: сколько человек заболело, выздоровело и скончалось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 30 августа 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

Еще 46 жителей Орловской области заразились коронавирусом на 30 августа 2002 года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших вплотную приблизилось к 7 тысячам и составляет 6982 человека за весь период мониторинга.

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Выздоровевших за прошедший день еще 11. Всего победил коронавирус 5541 житель Орловской области.

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О новых смертельных случаях оперативный штаб не сообщает. За все время наблюдения скончалось 106 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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В России в целом же количество заболевших приближается к миллиону человек: на 30 августа выявлено еще 4980 заразившихся, всего заболело в РФ 990 326 человек. Выписано по выздоровлению за сутки 2599 пациентов, коронавирус победило 806 982 человека. Зафиксировано еще 68 летальных случаев, всего скончалось 17093 пациента с коронавирусной инфекцией.

Мы следим за развитием ситуации.