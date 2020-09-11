Коронавирус в Орловской области, новости на 11 сентября: выздоровело больше 6 тысяч человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за сутки коронавирусом заболело еще 50 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом на 11 сентября 2020 года количество заразившихся за весь период наблюдения достигло 7575 человек.

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Выздоровел еще 51 пациент, суммарно число победивших болезнь орловцев превысило 6 тысяч человек и составляет на сегодняшний день 6039. Все победившие ковид пациенты вернулись к привычной жизни.

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Зафиксирован и еще один смертельный случай. Всего пандемия унесла жизни 114 человек в Орловской области. У всех скончавшихся был подтвержден диагноз COVID-19.

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Напомним, режим повышенной готовности и ограничительные мероприятия продлены в Орловской области до 30 сентября включительно. При этом оперативным штабом региона принято решение продлить закрытый режим работы учреждений соцобслуживания до 15 октября включительно.

- Это вынужденная мера, но она направлена на обеспечение безопасности пациентов социальных учреждений, работающих в стационарном режиме, - прокомментировал решение губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По России в целом за сутки подтверждено еще 5 504 случая заболевания коронавирусом среди граждан, а общее количество подхвативших болезнь за все время мониторинга достигло 1 051 874 человек. Выздоровело и выписано за сутки 5734 человека, в общей сложности справились с коронавирусной инфекцией 868 107 россиян. Зафиксировано и 102 новых летальных случая. Всего в России пандемия унесла жизни 18 365 человек.

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Мы следим за развитием ситуации.