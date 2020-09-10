Коронавирус в Орловской области, новости на 10 сентября: выявлено еще 49 случаев заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 10 сентября 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за сутки выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом на 10 сентября 2020 года общее число заразившихся в регионе достигло 7525 человек.

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Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших: выписано еще 53 пациента, которые теперь вернутся к привычной "доковидной" жизни. Общее количество орловцев, победивших болезнь, сегодня вплотную приблизилось к 6 тысячам человек и составляет 5988.

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О новых летальных случаях коронавируса оперштаб не сообщает. Всего, по последним данным, пандемия унесла жизни 113 жителей Орловской области.

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В регионах России за сутки коронавирус выявлен и подтврежден у 5363 человек, а суммарное число заболевших в стране равно 1 046 370. Выздоровело и выписано еще 5915 пациентов, всего болезнь смогли победить в РФ 862 373 человек. Зафиксировано и еще 128 новых смертей. Пандемия унесла жизни 18 263 человек.

Мы следим за развитием ситуации.