Предшкольная суета: как многодетный отец-одиночка из Орла готовится к 1 сентября

Сергей Гольцов: «Забот у нас хватает, но, главное, что мои ребята со мной» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Меньше чем через неделю мальчишки и девчонки снова отправятся в школу. Родители спешно докупают все необходимое и сетуют на бесконечно растущие цены. Но каково готовить детей к новому учебному году, если ты многодетный отец-одиночка?

Ответ на этот непростой вопрос наверняка знает многодетный отец-одиночка Сергей Гольцов. Сергей один растит пятерых сыновей и рассказал нам, с какими трудностями накануне Дня знаний сталкивается большое мужское братство.

ПАПИНЫ ЗАБОТЫ

Сергей остался с детьми один еще в 2015 году. Тогда его младшему сынишке Антону было всего несколько месяцев, старшему Владу – десять лет. Так сложилась судьба, что после рождения последнего малыша, супруга Сергея покинула домашний очаг, оставив детей в Кризисном центре.

Бабушка Галина Дмитриевна за внуков горой, в обиду никому не даст Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Такое известие стало для семьи потрясением. Когда жена ушла, глава семейства был на работе. О том, что произошло, узнал уже из органов социальной опеки. Сел за руль и помчался забирать детей.

Вскоре большая мужская компания перебралась жить к бабушке, уже заново налаживая свой повседневный быт. Вспоминать обо всех перипетиях того времени Сергей не хочет. Сейчас забот у него и так достаточно: впереди новый учебный год, всех нужно одеть-обуть, тетрадки, книжки. Голова кругом!

ШКОДЛИВАЯ КОМАНДА

У дверей меня встретила Галина Дмитриевна, мама Сергея и бабушка большой шкодливой компании. Оказалось, папа отправился с ребятами на праздничное мероприятие для будущих первоклашек в сельский Дом культуры. Дома вместе с бабушкой остался только 15-летний Влад.

Любопытная ребятня встречает гостей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Проходите, пожалуйста, только сразу говорю, можете не разуваться. Мы тут ремонт затеяли. Эти сорванцы опять все разнесли, - улыбается бабушка Галя.

Вскоре в квартиру врываются те самые сорванцы и плюхаются к бабушке на диван. Старший Влад расположился рядом с отцом.

Сергей по-мужски не словоохотлив. Да и что говорить: практически с утра до ночи работает, чтобы содержать семью. По дому хлопочет Галина Дмитриевна. Накормить, обстирать, проверить домашние задания, а порой и утихомирить братьев задача тоже не простая.

- А что у нас творилось во время дистанционки! – многозначительно говорит бабушка.

В семье сразу три школьника – Влад, Коля и Женя. При этом компьютер один. Спасали мобильные телефоны. Домашние задания приходили папе на электронку. Вечерами приходилось устраивать настоящие мозговые штурмы всей семьей.

- Особенно тяжело нашему первоклашке пришлось. Он тогда в первом классе еще учился. Чтение сдавал в режиме онлайн. И знаете, это очень неудобно. Разве это учеба! Очень надеюсь, что в новом учебном году дистанционки не будет. Тем более, у нас еще один школьник намечается – Витя, - говорит Галина Дмитриевна.

Сыновья у Сергея как на подбор - все богатыри. Да и талантами не обделены. Влад - настоящий мастер по ремонту техники Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По словам бабушки, характеры у ребят у всех разные: если Владу шум не мешает вовсе, то Колю и Женю приходится разводить по разным комнатам. Правда, одно братьев объединяет – любовь к технике, да и с математикой у всех нет проблем.

- Кажется, растут технарями. Вот у нас недавно телевизор сломался. Оказалось, один какой-то проводок не работает. В это время у нас соседи как раз выбрасывали старый телевизор, так Влад нашел в нем нужную деталь и сам все починил и настроил. Один наш родственник ему даже профессию программиста прочит, - говорит бабушка.

Не отстают и младшие ребята. Женя – прирожденный конструктор. Обожает рисовать и делать различные макеты из картона. Порой в ход идут даже старые коробки. Правда, увидеть итоговое творение, к сожалению, не удалось. Антон, самый младший из братьев, быстро устраивает макетам тест-драйв, возвращающий их в исходное состояние.

ПРЕДШКОЛЬНАЯ СУЕТА

До учебы остались считанные дни и пока ребята наслаждаются каникулами, папа и бабушка уже готовятся к предстоящей беготне по магазинам.

- Мы еще из вещей ничего особо не покупали. Стараемся это делать прямо накануне 1 сентября. Они ведь растут как на дрожжах. Вот Влад на целую голову за лето вымахал, - говорит хозяйственная бабушка, показывая целую коллекцию обуви и костюмов, из которых ребята уже выросли.

Кстати, такие вещи семья отвозит в Кризисный центр и передает другим детям.

Скоро в семье станет на одного школьника больше. Грядет горячая пора, подготовка к новому учебному году в самом разгаре Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Старшие ребята же все помнят о жизни в центре, все уже понимают. А нам не жалко другим помочь, - признается Галина Дмитриевна.

В прошлом году подготовка к 1 сентября обошлась семье примерно в 27 тысяч рублей. В этот раз трат станет еще больше: в первый класс пойдет Витя. Это минимум еще десять тысяч рублей в общую сумму.

- Непросто все это, конечно. У меня как у многодетного отца пособие чуть больше трех тысяч рублей. Разве на них что-то купишь? Вот и приходится впахивать без передышки. За каждую копейку приходится бороться. Ну ничего, справимся, - говорит Сергей.

Все мальчишки в семье Гольцов обожают технику, машины и велосипеды. Готовы любому мастер-класс показать Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Большая дружная семья выходит во двор нас провожать. Ребята сразу бегут к своим велосипедам, чтобы показать нам настоящий мастер-класс. Сергей показывает нам детскую площадку, которую сделал для ребятишек своими руками, а бабушка ласково поправляет у Вити подаренный первоклашке бантик-колокольчик.