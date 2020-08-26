Видеорегистратор DDPai Dash Cam Mola N3 1600P HD GPS поможет вам навсегда сохранить незабываемые впечатления от вашей поездки

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Однако путешествия не только дарят нам радость, но и таят в себе непрогнозируемые риски, с которыми может столкнуться даже мастер экстремального вождения с большим опытом безаварийной езды.

“Умный” видеорегистратор DDPai Dash Cam Mola N3 1600P HD GPS поможет избежать неожиданностей на дороге и свести к минимуму их последствия, записав и сохранив в облачном хранилище весь процесс вождения. Несмотря на то, что ныне на рынке присутствует множество видеорегистраторов, упомянутая модель отличается от конкурентов непревзойденными техническими характеристиками и отличным соотношением цены и качества.

HD-качество

DDPAI N3 с разрешением 1600P ultra HD и 2K+ lossless UHD, шестью комплектами полноразмерных стеклянных линз, а также технологией кодирования и декодирования изображений делает изображение более прозрачным, цвет более нежным, а картинку на экране более реалистичной.

Уникальная конструкция обзора камеры 360 градусов

Уникальный осевой кронштейн позволяет устанавливать камеру регистратора в любой точке и на любой поверхности автомобиля, позволяя обеспечивать максимальный обзор, не упуская ни одной детали и запечатлевая лучшие моменты из своего путешествия.

Технология SR (Sense Reality)

Встроенный высокоточный 6-осевой гироскоп помогает записывать характеристики вождения в условиях резкого ускорения и поворотов, подъемов и спусков, а также изменения полосы движения, синхронно генерируя предполагаемую траекторию движения, присущую именно вашему стилю вождения, что делает процесс управления автомобилем поистине футуристическим.

Суперконденсатор

Ddpai Mola N3 Dash Cam использует суперконденсатор, способный бесперебойно работать в условиях экстремальных температур и обладающий повышенным сроком службы.

С 24 по 29 августа в официальном магазине ddpai Aliexpress пройдет грандиозная акция распродажи DDPAI Mola N3 Dash Cam (c GPS). Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте по этой ссылке

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