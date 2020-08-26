Невиданная мощь в карманном формате: портативный беспроводной пылесос Dreame XR Premium выходит на российский рынок

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И в этом нелегком деле сложно переоценить значение пылесоса Dreame XR Premium – незаменимого помощника в деле идеальной уборки со 100% результатом.

В начале 2020 года рынок благосклонно воспринял появление вакуумного пылесоса с функцией чистки ковров Dreame XR. Теперь пришло время его наследника Dreame XR Premium – еще более мощного и совершенного портативного устройства с высочайшей производительностью и мощностью всасывания 140 AW. Вакуумный насос “умного” инновационного устройства обладает невиданной мощностью 22 Кра, а время его работы может достигать 60 минут в автономном режиме, что вполне достаточно для уборки небольшого дома или офиса даже без использования дополнительных источников энергии. Особо подчеркивается способность гаджета работать с высокой производительностью и минимальным уровнем шума – всего 68 Дб.

По мнению экспертов, новый пылесос полностью соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к подобным устройствам. Режим очистки Dreame XR Premium обеспечивает всасывание пыли с невиданной мощностью, что позволяет избавить ковер от микрочастиц пыли. Комбинация твердых и мягких щетинок насадки вместе двойной спиральной конструкцией щетки уменьшают сопротивление поверхности ковра и обеспечивают максимально эффективный результат до 99,9%, создавая комфортную экологически чистую среду. Подобной эффективности пылесоса во многом способствуют маневренная плавающая головка насадки и растягивающаяся мягкая труба, благодаря чему пылесос может дотянуться до самых отдаленных уголков дома, офиса или салона автомобиля.

Зарядно-накопительная станция, возможность очистки пылесборника одной кнопкой, легкая и быстрая замена аксессуаров, а также облегченные мойка и обслуживание пылесоса, достигаемые благодаря эргономичной конструкции, все это делает Dreame XR Premium желанным помощником в каждом доме.

С 24 августа по 29 августа на Aliexpress пройдет фестиваль скидок, где вы можете приобрести беспроводной пылесос Dreame XR Premium со специальной скидкой.

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