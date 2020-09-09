Коронавирус в Орловской области, новости на 9 сентября: новые случаи заражения, выздоровления и смерти

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области на 9 сентября 2020 года подтверждено еще 49 случаев заражения коронавирусом среди населения. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Суммарно, в регионе заболело коронавирусной инфекцией 7476 человек (за весь период мониторинга).

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Выписано по выздоровлению за сутки меньше пациентов, чем заразилось: цифра составляет 46 человек. Всего же победило болезнь и вернулось к прежней жизни уже почти 6 тысяч человек. На сегодняшний день это 5935 орловцев.

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Сообщает оперативный штаб и о еще двух летальных исходах. Таким образом статистика говорит о 113 скончавшихся пациентах с коронавирусом в Орловской области за время пандемии.

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По России за сутки зафиксировано еще 5218 случаев заболевания ковидом среди населения, а общее число заразившихся за месяцы пандемии в регионах РФ достигло на сегодняшний день 1 041 007 человек. Выздоровело и выписано еще 6409 пациентов, всего смогли победить коронавирус уже 856 458 россиян. Новых смертельных случаев подтвреждено за сутки еще 142. Пандемия унесла жизни 18 135 пациентов в России.

Мы следим за развитием ситуации.