Пробивал машины по базам данных: в Орловской области полицейского поймали на торговле информацией

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В Орловской области сотрудника полиции поймали на торговле информацией. По закрытым базам данных, используемым в служебной деятельности, он пробивал информацию о транспортных средствах и передавал ее третьим лицам.

Речь идет об одном из сотрудников Мценского районного отдела полиции. За руку на противозаконной деятельности своего нерадивого коллегу поймали сотрудники отдела собственной безопасности регионального УМВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями.

- Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2020 год должностное лицо из числа сотрудников МО МВД России "Мценский", используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, получало информацию о транспортных средствах из базы данных, предназначенной для служебного пользования и передавало указанную информацию третьим лицам за денежное вознаграждение, - рассказали "КП" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Полицейского помимо уголовного преследования ждет и внутреннее разбирательство.

- Руководством УМВД России по Орловской области назначена служебная проверка. Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, - прокомментировали ситуацию корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.