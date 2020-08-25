Коронавирус в Орловской области, новости на 25 августа: скончались еще два пациента с COVID-19

Коронавирус в Орловской области, новости на 25 августа Фото: Архив "КП"

В Орловской области на 25 августа 2020 года подтверждено еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Общее число заболевших за период пандемии, таким образом, составило 6769 человек.

Выписано по выздоровлению за прошедший день 92 пациента, поборовших заболевание. Всего выздоровело 5295 орловцев. Продолжают лечение 1371 человек.

Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 25 августа 2020

По данным регионального Роспотребнадзора, увеличилось число внебольничных пневмоний. С 17 по 23 августа на территории области зарегистрировано 179 случаев внебольничной пневмонии, что на 14% выше показателя заболеваемости предыдущей недели. С лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019 зарегистрировано 74 случая.

- Среди заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний составляет 19,6%. Всего с начала года зарегистрировано 4 628 случаев, что на 97,5% выше аналогичного периода 2019 года. В клиническом материале 1311 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» выявлена коронавирусной инфекции, - пояснил ранее Александр Румянцев.

Динамика выздоровления от коронавируса в Орловской области на 25 августа 2020

Отметим, за минувшие сутки федеральный оперативный штаб подтвердил еще два летальных исхода пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 103 человека с лабораторно подветренным диагнозом коронавирусная инфекция.

Что касается географии распространения заболевания по региону, то на первом месте по числу заболевших Орел, далее Орловский район, Мценский район, Ливны и Ливенский район, Урицкий район, Болховский.

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