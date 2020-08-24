Коронавирус в Орловской области, новости на 24 августа: новые случаи заражения, выписанные пациенты и смерти

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области на 24 августа 2020 года подтверждено еще 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Общее число заболевших за период пандемии, таким образом, составило 6727 человек.

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Выписано по выздоровлению за прошедший день всего 11 пациентов, для выходных цифра стандартно невысокая. Всего выздоровело в общей сложности же 5203 орловца.

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О новых летальных исходах заражения коронавирусом оперативный штаб не сообщает. Всего в регионе скончался 101 человек с лабораторно диагностированным COVID-19.

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Что касается географии распространения заболевания по региону, то на первом месте по числу заболевших Орел, далее Орловский район, Мценский район, Ливны и Ливенский район, Урицкий район, Болховский. Оперштаб рассказал, где заразилось 46 человек за минувшие сутки.

В России в целом за сутки заболело еще 4744 человека, общее количество заразившихся на сегодняшний день достигает 961 493 человек. Победило болезнь за сутки 2556 россиян, а общее количество выздоровевших составляет 773 095 человек. Сообщает оперштаб и о 65 летальных исходах. В нашей стране пандемия унесла жизни 16448 человек.

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Мы следим за развитием ситуации.