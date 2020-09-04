Жизнь за колючкой: как работает служба психологической помощи осужденным в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

Вместимость исправительных учреждений в Орловской области - 4 тысячи человек, на сегодняшний день заполнены они практически полностью. Сотни людей, оказавшихся за колючкой, когда-то отбудут положенный по закону срок и вернутся на свободу. Говорят, что тюрьма меняет человека навсегда. Что там дальше, после фразы «признать виновным»? Есть ли жизнь после окончания срока? Эти и другие вопросы «Комсомолка» задала пенитенциарному психологу.

КРИЗИС ТРЕХ ДНЕЙ

К психологам УФСИН России по Орловской области я приехала накануне их профессионального праздника, который отмечается 3 сентября. На двери висит табличка «Комната психологической разгрузки», за ней – уютное небольшое помещение с креслами, аудиосистемой, массажерами, живыми растениями и ордой разных «примочек», которые психологи используют в своей работе. В эту комнату приходят сотрудники УФСИН, работающие с заключенными: разгрузка людям, связавшим жизнь с этой непростой стезей действительно нужна.

- Вообще у нас два направления деятельности: психологическое обеспечение личного состава и осужденных. С каждым мы проводим диагностику, психокоррекционные мероприятия, - дает вводную Вячеслав Постников, старший психолог психологической службы УФСИН России по Орловской области.

- То есть каждый вновь прибывший осужденный обязательно встречается с психологом?

- Обязательно. Мы должны изучить личность осужденного, докопаться до причин и условий совершения преступления. Для каждого разрабатывается специальная программа, направленная на коррекцию психологического состояния человека с последующим перевоспитанием, исправлением осужденных.

При этом с каждым заключается соглашение о добровольном участии в психокоррекционных мероприятиях. В Орловской области не было случаев отказа от психологической помощи.

Я спрашиваю, что же становится самым сложным для человека, когда суд свершился, приговор вынесен и дальше – колония.

- Изоляция для любого человека становится стрессом. И у каждого эта точка стресса своя, некоторые попросту не в состоянии справиться самостоятельно. Наша задача в том и заключается, чтобы помочь преодолеть период адаптации без деструктивных последствий – аутоагрессивного поведения, готовности к побегу, нападении на других осужденных или сотрудников, попытками суицида. При этом самыми кризисными являются первые три-пять дней, на них и приходится наибольшее число самоубийств, - рассказывает Вячеслав Постников.

Комната разгрузки нужна как осужденным, так и сотрудникам УФСИН Фото: Ольга СУПОНЕВА

Как справедливо отмечал Достоевский, человек ко всему привыкает. Даже к противоестественным для человеческой природы условиям. В среднем осужденный адаптируется к неволе за один-три месяца. Женщинам, при этом, привыкнуть сложнее: представительницы слабого пола сильнее привязаны к дому, семье, более чувствительны. Даже если они преступницы.

СПАСАЯ ЖИЗНЬ

В Орловской области при каждом исправительном учреждении работают психологи. По запросу, любой из осужденных может обратиться за помощью. Сейчас каждый день у каждого из сотрудников службы психологической помощи по несколько встреч. Люди идут к ним с абсолютно разными вопросами в том числе и с бытовыми, например, где взять чая и сигарет. Также для отбывающих свой срок кабинет психолога – способ отвлечься, прервать зоновскую рутину. Но не будет преувеличением сказать, что многим осужденным психологи помогли спасти жизнь.

Вячеслав рассказал реальный случай из своей практики.

За убийство девушки в следственном изоляторе оказался таксист. Канва следующая: пассажирка сразу не расплатилась и предложила подняться в квартиру, чтобы отдать деньги. Там она напала на мужчину, поцарапала и стала требовать переписать машину на нее, иначе напишет заявление о попытке изнасилования. Таксист расправился с ней первым. Мужчину поймали оперативники, суда дожидаться ему пришлось в СИЗО. Но не реального срока заключения по особо тяжкому преступлению боялся мужчина: в колонии, куда ему светило отправиться, уже отбывал наказание сожитель убитой. Криминальный авторитет.

- Он не знал, как себя вести и боялся расправы вплоть до того, что собирался свести счеты с жизнью. С этим мужчиной пришлось провести большую коррекционную работу, разъяснить как себя вести, - вспоминает Вячеслав.

Таксиста осудили и действительно отправили в ту же колонию, где сидел любовник убитой.

- Через какое-то время мы встретились с подопечным, он поблагодарил меня за наши беседы. Человек, которого тот боялся, не причинил ему вреда.

А все потому, что для людей криминальной среды семья, любимая женщина – не ценности. Они не имеют привязанностей. Грубо говоря, убили эту, будет другая. Он просто не мог горевать по погибшей сожительнице, а тем более, мстить за нее – не авторитетно.

Есть у пенитенциарных психологов и еще одна важная миссия. Письма, поступающие в колонию изучает цензор и те, у которых негативный мессендж, передают психологам.

- Прежде чем рассказать осужденному, что его бросила любимая или умер кто-то из родственников, проводится подготовительная встреча. Нужно изучить психоэмоциональное состояние человека. Ведь неизвестно, какая реакция может последовать на печальные вести. Многое, опять же, зависит от человека. Для кого-то развод не повод расстраиваться, а для других и потеря котенка – трагедия, - говорит Вячеслав.

Плохие новости в тюрьме сообщают только психологи.

ТЕРАПИЯ ДО МХАТА ДОВЕЛА

Методы работы с осужденными у психологов разнообразны. Вплоть до терапии творчеством. В Орловской области, например, работает психотерапевтический театр «Если бы…». Он функционирует с 2002 в женской исправительной колонии №6, что в поселке Шахово Кромского района с легкой руки психолога Галины Рословой.

Тут тебе и арт-терапия, и психодрама, и телесно ориентированная терапия, терапия музыкой и другие методы. Одним из наиболее эффективных методов считается подготовка и проигрывание на сцене мини-спектаклей. В основе – некая значимая для конкретной группы психологическая проблема. Осужденные «доигрались» до МХАта.

Вячеслав Постников и его коллега Ксения Бурмистрова Фото: Ольга СУПОНЕВА

В начале двухтысячных на сцене Московского художественного академического театра им Чехова ожила постановка «Мой голубой друг» по пьесе одной из участниц театра. Это произведение завоевало призовое место на «Фестивале молодой драматургии». Главную роль в фестивальной читке исполнила Ингеборга Дапкунайте, а в спектакле ее сыграла Евгения Добровольская.

КТО ВИНЫ НЕ ПРИЗНАЕТ

Вячеслав Постников уже на протяжении долгих лет работает в следственном изоляторе. По сути, он один из первых с кем сталкивается человек, попавший со свободы в неволю. Обвиняемые в преступлениях, содержащиеся в СИЗО, обязательно встречаются с психологом.

- И что, беседа удается? Люди реально говорят? – спрашиваю Вячеслава.

- Говорят. Мы помогаем раскрыться, нам в помощь наука, - отвечает психолог,

И все же есть категория, с которой работать сложнее. Это те, для кого проблемы с законом - дело привычное. Люди, впитавшие криминальную культуру и ей живущие на контакт идут не охотно. Для них психолог – такой же сотрудник уголовно-исполнительной системы, как и другие. Зэкам со стажем иметь дело с правоохранителями «западло».

- Наша задача заключается в том, чтобы установить субъективно или объективно человек относится к тому, что он совершил. Ведь многие обвиняемые всерьез уверены, что на них нет никакой ответственности: так сложились обстоятельства, либо виноват кто-то другой, только не я, - рассказывает Вячеслав.

Как оказалось, в Орловской области признает себя виновным в совершении преступлений около 90% обвиняемых. Это высокая цифра. В остальные же 10% чаще всего попадают лица должностные, чиновники или другие люди, совершившие экономические или коррупционные преступления.

Сначала люди замкнуты, общаются неохотно. Но в ходе нескольких занятий раскрываются и начинают переосмысливать свою причастность и свою ответственность за совершенное преступление.

ПОСЛЕ

В идеале за время, проведенное в местах лишения свободы человек не только должен понести наказание, лишившись этой самой свободы, но и переоценить многие вещи, переосмыслить свое поведение, исправиться. Но это в идеале. Реальный мир часто оказывается не рад вчерашнему ЗК, человеку некуда податься, негде работать, да еще и висит клеймо «уголовник».

- Включаются социальные службы, освобожденного направляют в центры занятости с решением вопроса о трудоустройстве, направляются письма родственникам с просьбой о поддержке после окончания срока, - говорит о «технической» стороне вопроса собеседник.

Многое будет зависеть от личности человека. Проще, если есть куда идти, если на воле кто-то ждет. Но есть и другая категория, это те, кто привыкает жить на всем готовом. За колючкой он обут, одет, сыт, вылечен, ему есть где жить, где спать, да еще и денег заработать можно. На свободе, скорее всего, он вновь совершит преступление, чтобы вернуться в тюрьму.

- У этой категории людей не развита сила воли, они легко внушаемы, запросто попадают под плохое влияние, а нередко все усугубляется употреблением психоактивных веществ, - говорит Вячеслав.

Как я узнала позже, служба психологической помощи осужденным в Орловской области, как и в России в целом, развивается не так столь долго. Причина ее образования – гуманизация уголовно-исполнительной системы. На психологах лежит задача за время срока скорректировать поведение осужденного, вместе разобраться в причинах совершения преступлений. Помочь человеку в том, чтобы после освобождения он больше никогда не вернулся за решетку.