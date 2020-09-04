Коронавирус в Орловской области, новости на 4 сентября: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 4 сентября 2020 года Фото: Архив "КП"

Еще 49 случаев заражения коронавирусом среди жителей региона выявлено в Орловской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом общее количество заболевших COVID-19 за весь период мониторинга достигло 7228 человек.

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Выписано по выздоровлению за сутки на одного человека меньше, чем выявлено зараженных. Больницы покинули или с домашнего наблюдения сняты еще 48 орловцев. В общей сложности выздоровело 5758 орловцев.

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О новых летальных случаях течения болезни сегодня оперативный штаб не сообщает. Всего скончалось 110 жителей региона, у которых лабораторно подтвердилось наличие коронавируса.

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По России в целом за сутки сложилась следующая картина. Заболело еще 5110 человек, а общее количество подхвативших вирус в РФ достигло уже 1 015 115 жителей. Выздоровело и выписано 5812 пациентов, всего - 832 747 человек. Новых смертельных случаев коронавируса зафиксировано еще 121, общее число летальных исходов за время пандемии составляет на сегодняшний день 17 649.

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Напомним, что в Орловской области решением регионального оперативного штаба ограничительные мероприятия и режим повышенной готовности по CОVID-19 продлены до 30 сентября 2020 года включительно.

Мы следим за развитием ситуации.