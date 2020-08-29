Коронавирус в Орловской области, новости на 29 августа: новые летальные исходы, количество заболевших и выписанных за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и Орловской области на 29 августа 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области на 29 августа подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом среди жителей. Общее число заболевших, таким образом, приближается к 5 тысячам, на сегодняшний день оно составляет 6936 человек.

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Выписано за сутки еще 69 орловцев, всего в регионе победило коронавирус и вернулось к прежней жизни 5530 жителей области.

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Сообщает федеральный оперативный штаб и о еще одном летальном случае в Орловской области. Количество летальных случаев достигло 106, у всех умерших пациентов был лабораторно подтвержден COVID-19.

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В России в целом подтвержден еще 4941 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Количество заболевших в стране достигло 985 346 человек. Выздоровело еще 5917 жителей РФ, в общей сложности 804 383 человека вернулись к привычной жизни. Летальных исходов зафиксировано 111, всего пандемия унесла жизни 17025 россиян.

Напомним, в Орловской области продлены ограничительные мероприятия по коронавирусу до 30 сентября включительно.

Мы следим за развитием ситуации.