Счета большинства орловских школ вновь заблокировали из-за долгов

Счета большинства орловских школ вновь заблокировали из долгов Фото: Архив "КП"

Приближается новый учебный год. Обычно в Орле он начинается с темы многомиллионных задолженностях школ перед энергетиками, газовщиками и поставщиками школьного питания. Этот год не стал исключением.

20 августа на заседании профильного комитета облсовета по образованию и культуре стало известно о том, что у 106 из 136 учреждений образования заморожены счета. Они задолжали уже 543 миллиона рублей.

Подобная ситуация в Орле складывается уже на протяжении нескольких лет. Последний скандальная история была связана с оплатой школьного питания для детей льготных категорий. Тогда она обернулась уголовным делом.

И вновь долги. По словам руководителя областного Департамента финансов Елены Сапожниковой, деньги на их погашение были отправлены городу еще 19 августа. Однако ситуация с постоянным накоплением задолженностей продолжает вызывать беспокойство.

- Если счета к первому сентября у нас действительно будут разблокированы, то впервые за долгое время День знаний превратиться в настоящий праздник, - подчеркнул депутат Олег Кошелев.

Не решена до сих пор и тема со школьным питанием. Хотя федеральная казна должна выделить на него субсидию в размере 127 млн рублей, стоимость на каждого ребенка из 1-4 классов возрастет с 40 до 56 рублей 50 копеек. Для остальных сумма останется прежней.

- Решение об увеличении норматива до 56,5 рублей каждый муниципалитет может принять самостоятельно, исходя из своих финансовых возможностей, - подчеркнула Ирина Коростелева, заместитель руководителя Департамента образования Орловской области.

Правда, как будет происходить расчет по-старому или по-новому пока четко не прописано.

К ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ

Читайте также:

В Орле из-за огромных долгов за школьное питание возбуждены уголовные дела. Администрация города задолжает поставщикам продуктов для столовых почти 200 миллионов рублей

Орел задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублей. Полностью оплатить долг в 2019 году у города не получится

Над орловскими школами и детсадами повис долг более 40 миллионов. Такой серьезный счет набежал за электроэнергию в 2019 году

Орловские детские сады и школы могут остаться зимой 2019-2020 без отопления. Колоссальные долги муниципалитетов за газ и электричество нечем погашать

Счета орловских школ и детских садов разблокировали. Это позволило погасить долги за питание в 2018 году.