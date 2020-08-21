Коронавирус в Орловской области, новости на 21 августа: новые случаи заражения и выздоровления

Коронавирус в Орловской области, новости на 21 августа Фото: Архив "КП"

В Орловской области на 21 августа 2020 года подтверждено еще 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей региона. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество заболевших за все время мониторинга достигло на сегодняшний день 6597 человек.

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Победивших болезнь за прошедшие сутки больше, чем заразившихся. Выписано по выздоровлению 49 пациентов, количество выздоровевших таким образом превысило 5 тысяч человек и составляет 5099. Продолжают лечиться от коронавируса 1397 человек.

Число летальных исходов составляет 101.

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На предстоящей неделе в Орловской области будет решаться вопрос о продлении ограничительных мер. По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александра Румянцева, продлить режим повышенной готовности необходимо как минимум до 15 сентября. Связано это с риском завоза заболевания орловцами, отдыхавшими летом в других регионах, а также с возвращением иногородних студентов.

Напомним, 20 августа на заседании оперативного штаба стало известно, что коронавирус обнаружили у 11 человек, вернувшихся с отдыха в Крыму и Краснодарском крае.