ООО “Торговый Дом “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” на пути добрых дел

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Для многих семей, в которых ребята идут в школу, в августе начинается «горячая пора» по подготовке к новому учебному году. Особенно важен этот трогательный момент для первоклашек. Не секрет, что для многодетных семей подготовка к школе усложняется в несколько раз, поскольку каждый родитель хочет для своего ребенка не только самое необходимое, но и самое лучшее.

ООО “ТД “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” поздравляет всех ребят и их родителей с предстоящим праздником.

Представители компании, соблюдая требования социального дистанцирования, решили подарить трем будущим первоклашкам канцелярские товары, школьные принадлежности и школьную форму.

«У нас в семье 8 детей, пятеро из которых уже являются школьниками, но в этом году еще двое - Саша и Маша станут первоклашками» – рассказывает Любовь Владимировна, многодетная мама. «Собирать семерых детей в школу очень сложно и в первую очередь с материальной стороны. Но, как говорится, мир не без добрых людей! Помощь, оказанная ООО “ТД “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”, намного облегчила хлопоты по подготовке ребят к школе. Большое спасибо руководству предприятия за социальную активность и оказанную нам поддержку в подготовке малышей к новому шагу в мир знаний.

Было бы очень здорово, если бы предприятий с такой активной гражданской позицией, да и вообще неравнодушных людей в нашем городе и стране стало бы больше.»

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