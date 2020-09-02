Обман на 175 миллионов рублей: в Орле задержан один из руководителей строительной фирмы

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле возведение многоэтажного дома на улице Родзевича-Белевича грозит привести руководство строительной фирмы на скамью подсудимых. Арестован один из руководителей компании: его обвиняют по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия у орловцев, так и не получивших свои долгожданные квартиры, похищено более 175 миллионов рублей.

Громким делом обернулись прокурорские проверки, проведенные по результатам встречи руководства надзорного ведомства с отчаявшимися участниками долевого строительства. По возбужденному региональным УМВД уголовному делу потерпевшими проходит более двухсот человек. Расследование началось еще в июне месяце, накануне же задержали подозреваемого в мошенничестве.

- В настоящее время следствием установлено, что в период времени с 2016 года по 2018 год, руководство организации заключило договоры участия в долевом строительстве жилья с физическими лицами - участниками долевого строительства многоквартирного жилого дома и получило от дольщиков дома денежные средства в сумме свыше 175 миллионов рублей за приобретенные ими квартиры. Однако дом в установленные договорами сроки достроен не был, - прокомментировала "Комсомолке" в Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Мы следим за ходом расследования.