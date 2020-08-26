Коронавирус в Орловской области, новости на 26 августа: сколько человек выздоровело, заболело и скончалось за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области
Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орловской области зафиксировано еще 39 случаев заражения коронавирусом среди населения, об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заразившихся ковидом в регионе за период пандемии достигло 6808 человек.
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Выздоровело за сутки еще 45 пациентов, все они вернулись к привычной жизни. Всего победило болезнь уже 5340 человек.
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Сообщает оперативный штаб и о еще одном летальном случае. Всего пандемия унесла жизни 104 человек на Орловщине.
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В России в целом за сутки сложилась следующая картина. В регионах страны выявлено еще 4676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей. Всего за время мониторинга в РФ подтверждено 970 865 случаев заболевания COVID-19. Выписано по выздоровлению за прошедший день 6403 пациента, в общей сложности выздоровело 786 150 человек. Сообщает оперативный штаб и о 115 смертях. Всего скончалось 16683 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.
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Напомним, несмотря на стабилизацию эпидемиологической обстановки, власти Орловской области не исключают продления ограничительных мер на сентябрь.
Мы следим за развитием ситуации.