Коронавирус в Орловской области, новости на 19 августа: число летальных исходов достигло 100

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области количество заболевших коронавирусом превысило на 19 августа 2020 года 6,5 тысяч человек. Обновленную статистику представил федеральный оперштаб. Согласно ей, на сегодняшний день подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией среди жителей региона. Общее число подхвативших ковид за весь период мониторинга, таким образом, составляет 6520 человек.

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Выписано по выздоровлению за минувшие сутки еще 45 пациентов. Всего победило болезнь 4986 орловцев.

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Сообщает оперативный штаб и о еще одном летальном случае. Количество скончавшихся орловцев, у которых лабораторно подтвердился диагноз COVID-19, на 19 августа 2020 года составляет 100 человек.

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В России за сутки зафиксировано 4828 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране успело заболеть с начала пандемии 937 321 человек. Выздоровевших за сутки больше, чем заразившихся: выписано 6795 пациентов. Всего же победили ковид 749 423 человека. Скончалось еще 117 пациентов, всего пандемия унесла жизни 15989 человек.

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Мы следим за развитием ситуации.